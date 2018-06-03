03.06.2018, Москва, Анастасия Самойлова

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Ищенко напомнил, как режим Януковича ублажал нациков накануне Евромайдана

Одной из причин поражения Виктора Януковича была ошибка вице-премьера Андрея Клюева, который накануне Евромайдана решил прикармливать различных экспертов из числа украинских националистов. Вместо этого следовало сделать ставку на создание собственной команды журналистов и политологов с Юго-Востока.

Такое мнение в эфире российского радио выразил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я помню, как в году 2012 я беседовал с одним известным социологом, который на тот момент руководил группой товарищей, информационно обслуживающих Клюева. Стоим мы на улице, заканчиваем разговор. Я ему говорю: «Женя, объясни, зачем вы набираете себе всякое националистическое отребье вроде Березовца? Они же вас завтра предадут. Они же так, ваши попутчики, причём они вас ненавидят», на что он мне ответил: «Старик, а мы же не только их берём, а всех. Вот хочешь – приходи ты к нам. У нас всё просто. Приходишь, называешь цену, и если она не сильно завышена (мы же все цены знаем), то, пожалуйста, работай».

На что я ему сказал, что просто пытаюсь понять смысл, а не прошусь на работу: «Я с вами работать не могу, потому что вы выступаете за соглашение об Ассоциации, а я – за Таможенный Союз. Потому за то, что я могу сделать, вы мне не заплатите, а за то, что заплатите, я сделать не смогу. Вам нужно вступление в ЕС? Зачем вы подбираете выброшенные оранжевые кадры? У вас в Донецке есть прекрасный университет, вам этого мало? В Одессе есть, в Харькове – везде есть факультеты журналистики. Берёте на каждом из этих факультетов по 10-20 выпускников, и за какую-то часть той цены, что вы платите этим обормотам, вы набираете их, и они вам будут прекрасно всё отрабатывать. Более того, вы их будете регулярно светить на телевидении, на радио, они будут выступать в качестве экспертов, и уже через 3-4 недели они будут выдающимися специалистами, а этих – забудут. Но те, кого вы раскрутите, будут уже ваши эксперты», – вспомнил эксперт свой диалог.