Ищенко объяснил, что стоит за предупреждениями Путина и Лаврова в адрес Украины

17.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Неоднократные заявления президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова о том, что украинская государственность не переживет очередного обострения на Донбассе – это последние предупреждения для властей «незалежной».

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что, несмотря на явную невыгодность для Украины конфликта в Донбассе, обострение конфликта в Донбассе, да и не только в Донбассе – вообще обострение конфликта, несмотря на то, что даже украинские политики суетятся и пытаются как-то от этого дела отпихаться, тем не менее, конфликт разгорается.

Несложно сделать выводы – уже даже не важно, их заставляют, они сами хотят или не хотят, или жизнь такая, а не они такие, важно то, что с каждым следующим днем ситуация обостряется и, даже абстрагируясь от каких-то причин, – заставляют их США, сами они так хотят, или еще какие-то есть причины, возникает угроза разморозки конфликта и перехода его в горячую стадию – уже даже просто потому, что он может просто выйти из-под контроля.

Конфликт уже вышел на ту стадию, когда он становится самовозникающим. Естественно, это не может не учитывать Россия, потому что она, так или иначе, в это будет втянута… Поскольку она в него в любом случае будет втянута, значит, она должна обеспечить за собой юридическую позицию, которая даст возможность ей не быть агрессором…

Для этого предпринимаются определенные шаги. В том числе, определенные шаги на дипломатическом фронте. В основном все эти действия направлены не на Украину – там все равно ничего не понимают, во-первых, а во-вторых, от них уже ничего не зависит, там уже все зависит от Господа Бога, а не от них. Уже даже от американцев там мало что зависит.

Эти шаги предпринимаются в основном для наших западных партнеров – мы им говорим, что видите, таким образом развиваются события. Не случайно Лавров еще два месяца назад очень четко говорил, что Франция и Германия несут ответственность за то, что делает Украина. И они являются участниками «Нормандского формата», и ответственны за позицию Украины.

До этого Путин это тоже говорил, не в тех же словах, но тоже. Эти действия начались давно, и они идут по определенному алгоритму. От общих слов ко все большей конкретизации. Украину тоже Путин предупредил, что украинская государственность может не пережить очередного обострения конфликта», – заявил Ищенко.