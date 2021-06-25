Ищенко объяснил, почему российские войска еще не заняли Украину до Львова

25.06.2021, Кишинёв, Вадим Москаленко

Новости Украины

Глобальные игроки заняты решением своих вопросов, им легче не отвлекаться и сохранять фейковую украинскую государственность, нежели потом тратиться на разрешение клубка проблем расколотых регионов, в который превратится Украина.

Об этом в эфире YouTube-канала «Медиаклуб формат А-3» заявил российский политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Развал Украины сейчас выгоден только Украине, вернее, украинскому народу. Чем быстрее наступит ужасный конец, тем меньше будет тянуться этот ужас без конца. Распад Украины ликвидирует саму юридическую функцию украинского государства. Пока оно существует, государства нет, общества нет, власти нет, армия напоминает банду, полиция хуже банды. Но юридически государство существует, и с этим ничего нельзя сделать», – определил Ищенко.

Однако, по его мнению, глобальные игроки пока предпочитают сохранять статус-кво.

«Глобальные политические игроки играют в масштабах всей планеты, и противоречий и сложностей слишком много для того, чтобы позволить себе отвлекать дефицитные ресурсы на обустройство какой-то отдельной территории…. Дешевле всем стоит эту государственность сохранять, чем решать вопросы, возникающие в связи с её исчезновением. Поэтому, например, Россия ни разу не воспользовалась ни одной из украинских провокаций, которые давали возможность давным-давно эту территорию занять вплоть до Львова и забыть о существовании украинского государства», – подчеркнул политолог.

Он считает, что занятие Украины российскими войсками принесло бы ненужную головную боль для Кремля.

«Захватить территорию и решить экономические вопросы, удержать её, Привести в нормальное состояние – совершенно разные вещи. И в условиях глобального противостояния понятно, что для России подобного рода нестабильная территория с весьма нелояльно настроенным населением, потому что даже лояльно настроенное по отношению к России население, оно очень сильно отличается от российского лояльного населения, у него другая лояльность», – резюмировал Ростислав Ищенко.