Ищенко объяснил популярность Арестовича на Украине

Новости Украины

Украинское общество без особых пререканий следует по тропе «незалежности» – без смысла и цели, а сохранять это направление ему помогают такие пропагандисты, как советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» рассказал политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На первоначальном уровне Арестович хороший психолог. Он понимает душу любого народа. Почему народ любит всегда всякие алогичные сериалы? Вот если ты возьмёшь любой сериал 100-200 серий, там логики никакой. События там вперемешку, и примерно такой же алогичный конец, потому что кончились деньги. Почему народ всё это любит? Потому что народ живёт по принципу ругани в автобусе. Вот, когда начинается скандал в автобусе, он начинается с чего? Кто-то кому-то на ногу наступил. Но уже через 30 секунд он выходит за пределы своего начала, и люди уже вообще не понимают, от чего они между собой ругаются, но надо находить всё новые и новые аргументы, и они уходят в совершенно другие сферы: в экономические, культурные, политические, а заканчивается всё тем, «почему в очках или, думаешь, шляпу надел, так умный?», – объяснял эксперт.

«Вот, Арестович точно также выстраивает своё отношение с народом. И народ чувствует своего. Он поэтому и не возмущается. Потому что он чувствует своего. Это абсолютно нормальный формат общения. Да, ну, дураки, умный дядька сейчас расскажет, как делать дальше. Вчера рассказывал одно, а сегодня мы же видим, что европейцы не пришли и ничего здесь не построили. Ну, значит, будем жить по-другому в своей мазанке. Мы же и не говорили, что построим Европу. Мы говорили, что европейцы придут и всё построят. А они не пришли. А почему не пришли? А они Путина боятся. Значит, надо жить в мазанке, подождём пока кто-то победит и придёт – из мазанки металлургический комбинат построит. Или, может, венскую кофейню. Но что-то ведь обязательно построит. Вот поэтому мы и спрашиваем, почему им становится всё хуже и хуже народу? Почему они выбирают одних и тех же? Почему они не скажут: хватит, ладно. Попробовали путь в Европу 30 лет. Ну, давайте, модернизируем эту дорогу и повернём в другом направлении. Они же этот вопрос не задают. Он им даже в голову прийти не может», – констатировал эксперт.