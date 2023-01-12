Ищенко огласил условие, при котором можно позволить сохранить Украину

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США пытаются как можно быстрее завершить конфликт на Украине хотя бы перемирием, чтобы вплотную заняться Китаем, а после вновь разжечь войну у российских границ.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Со стороны США идёт постоянный активный зондаж вопроса, на каких условиях Россия готова заключить мир. Потому что им необходимо перебрасывать силы на китайское направление, концентрироваться там. Поэтому нам понятно, что это будет не мир, а перемирие. Но нам надо заключать его на таких условиях, чтобы это перемирие нельзя было потом сорвать и превратить в очередную войну», – сказал Ищенко.

Он подчеркнул, что России вовсе не обязательно присоединять все украинские регионы – достаточно полного контроля киевской политики.

«А для этого России необходим контроль как минимум над всей Украиной. Это не значит, что надо всю её присоединять, шесть украинских регионов уже присоединили, назад их отдавать никто не будет. А со всем другим возможны вопросы, возможны другие решения. Теоретически, вполне может остаться украинское государство. Но чисто теоретически, потому что его внешнюю, внутреннюю и финансовую политику должна контролировать Россия. Только таким образом мы можем гарантировать, что Украина не станет плацдармом для нападения на Россию. Потому что, если они подпишут документ, что они супер-нейтральны, то завтра эти бумаги будут разорваны, и американцы опять используют Украину как таран против России», – резюмировал политолог.