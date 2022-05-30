Ищенко опасается, что удар по Приднестровью вынудит Россию остановить освобождение Донбасса

Новости Украины

Вашингтон будет стараться растянуть военные действия на Украине как можно дольше, чтобы в конфликт Румынию, Польшу и Прибалтику.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Санду фактически делает Молдавию участницей не только политического, но и военного кризиса на постсоветском пространстве. Если там столкновения перейдут серьёзную грань, то потом американцы могут точно так же обвинить Приднестровье в провокациях для дестабилизации ситуации внутри Молдавии. Потому что если там начнутся столкновения, причём кровавые столкновения, то на следующем этапе Приднестровье будет обвинено в том, что они поддерживают одну из сторон конфликта. После этого обращение к Румынии о поддержке. После этого начало серьёзного кризиса на юге. Причём там, на юге находится Приднестровская армия и российские войска, и с учётом того, что Украина может ударить в тыл. У неё там слабые позиции, всего две бригады, но если с одной стороны придёт румынская армия, а с другой украинская, то это может создать кризисную ситуацию в Приднестровье в реальности. Поэтому американцы заинтересованы в максимальном обострении ситуации в Молдавии, потому что это даёт шанс на обострение ситуации на всём южном фланге у России ещё до окончания операции на Донбассе», – рассказал политолог.

По его словам, таким образом, противник пытается растянуть российские войска.

«Соответственно Россия будет вынуждена перебрасывать войска на юг, чтобы пробить коридор к Приднестровью, потому что иначе она там потеряет 3 -4 тысячи своих солдат. Армия не резиновая, значит, наступательные операции на Донбассе замрут или замедлятся. Можно будет там попытаться стабилизировать линию фронта, можно попытаться будет удержать хоть какие-то позиции на Левобережье и сохранить хоть какую-то часть обстрелянных сил до конца лета, до наступления периода распутицы, а потом до следующего года. Понимаете, есть две большие разницы между: Украина воевала против России четыре месяца, и Украина воевала против России 16 месяцев или 20 месяцев, или 24 месяца. Тем более, что, чем дольше продолжаются столкновения, тем больше шансов втянуть туда и Румынию, и Польшу, и Прибалтику, и всех остальных, и создать России дополнительные трудности. Чем США сейчас с удовольствием занимаются. Правда получается у них сейчас плохо. Но они всё равно надеются, что когда-нибудь получится», –добавил Ищенко.