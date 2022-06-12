Ищенко: Правительство в ДНР поменяли не от хорошей жизни

12.06.2022  23:03 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров:
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия


Донбасс до сих пор по взаимоотношениям власть-население значительно ближе к Украине, чем к России, поэтому и начался процесс смены правительства ДНР на российских управленцев.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил российский политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Донбасс до сих пор по взаимоотношениям власть-население значительно ближе к Украине, чем к России,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Хорошо на Украине будет нескоро, даже там, куда пришла Россия. Можете сравнить с Крымом, который только сейчас где-то начинает выходить на уровень среднероссийского региона, при благодатных изначальных условиях. Прекрасный климат, всеобщая здравница, все Россию любят, Россия всех любит, еще нет войны, нет огромной Украины, которую то ли присоединят, то ли, что с ней делать, непонятно, в Крым вкладываются огромные деньги.

Прошло 8 лет Крым все еще отличается от других регионов, но эти отличия становятся все менее и менее заметны.

Донбасс отличается коренным образом. Донбасс до сих пор по взаимоотношениям власть-население значительно ближе к Украине, чем к России.

И неслучайно сейчас начали полностью менять состав донецкого правительства. Не от хорошей жизни туда начали посылать российских менеджеров правительственных для управления. Просто 8 лет они не смогли справиться с выстраиванием нормальной государственности, то есть форма есть, а содержание немножко не такое, как хотелось бы видеть», – заявил Ищенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть