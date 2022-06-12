Ищенко: Правительство в ДНР поменяли не от хорошей жизни

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Донбасс до сих пор по взаимоотношениям власть-население значительно ближе к Украине, чем к России, поэтому и начался процесс смены правительства ДНР на российских управленцев.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил российский политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хорошо на Украине будет нескоро, даже там, куда пришла Россия. Можете сравнить с Крымом, который только сейчас где-то начинает выходить на уровень среднероссийского региона, при благодатных изначальных условиях. Прекрасный климат, всеобщая здравница, все Россию любят, Россия всех любит, еще нет войны, нет огромной Украины, которую то ли присоединят, то ли, что с ней делать, непонятно, в Крым вкладываются огромные деньги. Прошло 8 лет Крым все еще отличается от других регионов, но эти отличия становятся все менее и менее заметны. Донбасс отличается коренным образом. Донбасс до сих пор по взаимоотношениям власть-население значительно ближе к Украине, чем к России. И неслучайно сейчас начали полностью менять состав донецкого правительства. Не от хорошей жизни туда начали посылать российских менеджеров правительственных для управления. Просто 8 лет они не смогли справиться с выстраиванием нормальной государственности, то есть форма есть, а содержание немножко не такое, как хотелось бы видеть», – заявил Ищенко.