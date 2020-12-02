Ищенко предложил России забыть про потерянные территории, чтобы они быстрее вернулись

02.12.2020, Москва, Максим Карпенко

России не нужно жалеть о потере бывших территорий, входивших в состав империи или Советского Союза, и не заниматься поиском «эксклюзивного предложения» для них.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, чем быстрее она это поймет, тем быстрее произойдет их возврат и эти территории осознают, что на самом деле, это они должны делать России «эксклюзивные предложения».

«Следует ли рефлексировать по поводу частично утраченных территорий? Я думаю, не следует, потому что как показывает практика и опыт, эти территории все равно возвращаются. Вопрос в том, насколько это будет происходить быстро. Я думаю, что чем меньше мы будем рефлексировать, тем быстрее это будет происходить. Потому что когда люди понимают, что их никто не будет уговаривать, у них это в голове быстрее проясняется.

На самом деле многие все еще сидят и ждут, что их будут уговаривать, будут делать какие-то эксклюзивные предложения. Вот на этом сейчас, кстати, на Украине пытается достроить свою политическую карьеру Медведчук, которому в принципе уже о душе думать пора. Он же обещает всем, что договорится с Путиным об эксклюзивном предложении для Украины. Ну, понятно, не для Украины, а для тех, кто рядом с ним, но, во всяком случае, будет сделано какое-то эксклюзивное предложение.

Они верят, ну, ради бога, пусть верят. Я считаю, что для нас это неплохо, потому что в принципе Медведчук, конечно, не подарок, но это, по крайней мере, не Аваков. Пусть они хотя бы так объединяются там, вокруг него, пусть хотя бы начинают на какие-то переговоры в Москву ездить, может быть, в голове потихонечку появится со временем. Может быть, не в этом поколении, может быть, в следующем.

Тем не менее, пока что они верят, что им обязаны сделать «эксклюзивное предложение». А вот когда у них прояснится, они поймут, что никто им эксклюзивное предложение делать не будет, что, наоборот, это им пора делать эксклюзивное предложение, я думаю, что дело пойдет значительно быстрее, в том числе и с возвращением оставшихся территорий», – заявил Ищенко.