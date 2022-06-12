Ищенко призвал отнестись к перспективе ударов ВСУ по России со всей серьезностью

России не стоит испытывать никаких иллюзий по поводу заверений США, будто Украина обязалась не использовать оружие НАТО для нанесения ударов вглубь российской территории.

Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет, таких договоренностей и быть не может. Когда идет война, никакие договоренности не действуют, а идет война, и обе стороны работают на победу, и обе стороны верят в свою победу.

Если на Украине совершенно спокойно показывают видеозапись, где пытают и убивают российских военнопленных, то они совершенно спокойно обстреливали бы химические и какие угодно предприятия, дай Бог дотянуться.

Если они совершенно спокойно обстреливают российскую территорию на 5 км от границы, то обстреливали бы и на 500 км, если бы дотянулись, и была бы возможность преодолеть систему ПВО, нанесли бы удары по военным складам.

Они же знают, что им все равно суд, тюрьма. Что так, что так, какая разница. Они работают на победу, для победы им ничего не жалко, поэтому договариваться абсолютно бессмысленно», – заявил Ищенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».