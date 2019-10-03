Ищенко рассказал, как Зеленский химичит с «формулой Штайнмайера»

03.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинская власть продолжает по-своему читать «Минские договоренности» и подписанная недавно «формула Штайнмайера» не изменит позицию официального Киева.

Об этом в эфире ток-шоу «Своя правда» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вся эта байда, растянутая на два абзаца, должна быть имплементирована в некий закон. Потому что изначально «формула Штайнмайера» – это не какие-то правила, которые надо выполнять, – это механизм выполнения уже прописанных в «Минских соглашениях» правил. И этот механизм должен быть имплементирован в закон об особом статусе. Закон об особом статусе, ныне действующий, прекращает действие 31 декабря 19-го года.

Надо принимать новый закон, потому что эту формулу надо в закон имплементировать. Закона нет, мы еще не знаем, что там будет написано, а написать там можно все, что угодно…

Они эти «Минские соглашения» продолжают читать так же, как читали. Вчера выступает Разумков и говорит: «Никакой амнистии». Позавчера выступает Зеленский и говорит: «Никаких переговоров с сепаратистами и террористами». То есть в этой риторике, в том, что касается «Минских соглашений» они абсолютно не отступают от риторики Порошенко. А подписать бумажку о том, как мы с вами будем иплементировать то, чего еще нет, я тоже могу. Зеленскому необходима была встреча в «Нормандском формате», – заявил Ищенко.