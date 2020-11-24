24.11.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Беспорядки, Дзен, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал, США
Просмотров:

Ищенко рассказал, когда США захлестнут массовые беспорядки


Американское общество сейчас крайне радикализировано и расколото, поэтому любая случайность может привести к вспышке массовых и бесконтрольных беспорядков.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Если Байден будет провозглашён президентом, то сторонники Трампа будут находиться в определённой депрессии, какие-то активные действия, направленные против Байдена и демократов, можно ожидать с интервалом в пару месяцев.

У республиканцев мог быть готов план, мы не знаем, к чему они готовились. В случаях, когда общество заведено до такой степени и когда оно до такой степени радикализировано, расколото и ненавидит друг друга, в таких случаях любая случайность может стать той искрой, которая взорвёт бочку с порохом.

Здесь вопрос не заключается в том, как будут реагировать лидеры, а проблема в том, что могут начаться стихийные столкновения, которые потенциально могут выйти из-под контроля», – отметил Ищенко.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть