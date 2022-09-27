Ищенко рассказал, когда Украина исчерпает мобилизационный потенциал

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

На территории Харьковской и Одесской областей могут быть проведены референдумы о вхождении в состав России.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По его словам, с учетом референдумов на освобожденных территориях многие солдаты, которые служат сейчас в украинской армии, а сами родом, скажем, из Херсонской или Запорожской области, уже начинают задумываться.

«О том, например, куда они пойдут, когда закончатся боевые действия. И в этих условиях у многих может возникнуть желание сдаться, так как зачем воевать, когда их дом рядом», – сказал политолог «Независимой газете».

Он добавляет, что чем больше людей сдадутся, тем быстрее может закончиться военный конфликт.

«К тому же, если Россия перейдет в серьезное наступление и возьмет под контроль еще пару-тройку соседних областей, вроде Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской, то там тоже могут быть проведены референдумы. И когда эти весьма населенные регионы тоже войдут в состав РФ, то, глядишь, и весь мобилизационный потенциал у Киева иссякнет», – резюмировал Ищенко.