Ищенко рассказал, когда Украина исчерпает мобилизационный потенциал

27.09.2022  11:39 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
Просмотров: 2304
 
Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

На территории Харьковской и Одесской областей могут быть проведены референдумы о вхождении в состав России.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

На территории Харьковской и Одесской областей могут быть проведены референдумы о вхождении в состав...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По его словам, с учетом референдумов на освобожденных территориях многие солдаты, которые служат сейчас в украинской армии, а сами родом, скажем, из Херсонской или Запорожской области, уже начинают задумываться.

«О том, например, куда они пойдут, когда закончатся боевые действия. И в этих условиях у многих может возникнуть желание сдаться, так как зачем воевать, когда их дом рядом», – сказал политолог «Независимой газете».

Он добавляет, что чем больше людей сдадутся, тем быстрее может закончиться военный конфликт.

«К тому же, если Россия перейдет в серьезное наступление и возьмет под контроль еще пару-тройку соседних областей, вроде Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской, то там тоже могут быть проведены референдумы. И когда эти весьма населенные регионы тоже войдут в состав РФ, то, глядишь, и весь мобилизационный потенциал у Киева иссякнет», – резюмировал Ищенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть