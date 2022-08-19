Ищенко считает, что Россия должна терпеть антироссийские демарши Казахстана

19.08.2022  11:00 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, ЕАЭС, ОДКБ, Политика, Россия, СНГ


На данный момент для России куда важнее сохранение ЕврАзЭС и ОДКБ и их интеграционного потенциала, чем мелкие скандалы с союзниками.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» высказался политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На данный момент для России куда важнее сохранение ЕврАзЭС и ОДКБ и их интеграционного...

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«Мы достаточно спокойно смотрим на то, что наши союзники по ОДКБ и ЕврАзЭС, где бумаги подписаны, в отличие от Китая, с которым только устные соглашения и нет договоров, которые предусматривали бы такую же интеграцию, тем не менее, мы с Китаем и в экономическом, и в военном плане взаимодействуем значительно эффективнее, чем с Казахстаном, Узбекистаном или даже Киргизией.

Или с Таджикистаном, где наша военная база стоит и фактически гарантирует его существование. Почему мы на это смотрим сквозь пальцы? Для нас важнее сохранение ЕврАзЭС и его интеграционного потенциала, чем мелкие скандалы с союзниками.

Хорошо, сегодня мы выступим и скажем «Как же вам не стыдно? Вы одной рукой помогаете обходить санкции, а другой – заигрываете с американцами». Они по этой причине и заигрывают, чтобы помогать нам обходить санкции и нужно это как-то балансировать, иначе тоже попадут под удар, а они не такие прочные как мы. Их просто сметут и сомнут.

Нам необходимо сохранять эти союзы, этот потенциал и потихоньку его развивать», – объяснил эксперт.

Он сравнил данные уступки с энергетической политикой России 1990-х.

«Точно так же, как это было с газом и нефтью в 1990-е годы. Россия шла на огромные уступки для того, чтобы сохранить за собой рынки Европы и газовый транзит в Европу, и это оправдалось со временем. Все, что есть у нас сейчас, благодаря тому, что Россия шла на эти уступки и сохранила транзит, рынки, торговлю и увеличила зависимость Европы от российских энергоносителей за последние 30 лет», – сказал Ищенко.

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