Ищенко: Вернувшиеся в Россию эмигранты пожалели, что не сделали этого раньше

Европа и США по многим показателям отстали от стремительно богатеющей России, в которую начали массово возвращаться эмигранты.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия 1998 года и 2018 по уровню благосостояния – абсолютно разные государства, и сейчас я даже не знаю, кому и на кого нужно равняться. Потому что сейчас США и Западной Европе для того, чтобы достичь российского уровня, нужно напрячься, начиная от широкополосного интернета, заканчивая доступностью к медицинской помощи или основным продуктам питания. Мы же наблюдали в этом году наложение двух кризисов друг на друга – ковидного и энергетического, которые привели к тому, что в Европе и США полки были пусты, как в СССР времён его заката, недолго, но Советский Союз после такого кончился», – сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что не только российская элита возвращает свои семьи в Россию, но и те, кто уехал из страны в 1990-2000 годы.

«Значительная часть российской элиты уже вернула семьи с Запада. Более того, уже возвращается даже не элита, а достаточно твёрдый средний класс, который в своё время выехал, потому что на Западе было комфортнее жить, не только в 1990-е, но и 2000-е. Кто-то, живя в Европе, страдает, причём по разным причинам. Кто-то потому что сейчас оказывается, что по их специальностям они были бы более востребованными в России, соотношение зарплат, цен и расходов на коммуналку в Россию сейчас более благоприятно, чем на Западе», – заключил Ищенко.