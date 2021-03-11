Иск к Навальному дополнен лингвистической экспертизой по ходатайству юристов Пригожина

11.03.2021, Москва, Максим Никифоров

В ходе заседания Черемушкинского районного суда Москвы, состоявшегося 11 марта, было удовлетворено ходатайство о приобщении к иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина к Алексею Навальному ряда документов. Среди них заключение лингвиста и документы, подтверждающие положительную репутацию предпринимателя.

Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

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В пресс-релизе также говорится, что Алексея Навального не удалось должным образом известить о заседании. Представитель ответчика Алексей Молокоедов заявил, что не знает, где в настоящее время находится Навальный, в СИЗО города Москвы, где он содержался ранее, его нет. В связи с этим рассмотрение дела перенесено на 21 апреля.

Напомним, на прошлой неделе Люблинский районный суд города Москвы частично удовлетворил иск Евгения Пригожина к отбывающему срок в колонии блогеру Алексею Навальному.