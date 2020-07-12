Иск о незаконности нахождения Закарпатья в составе Украины: СБУ пытается сорвать процесс

12.07.2020, Ужгород, Тарас Стрельцов

На Закарпатье попытались обжаловать результаты Трианонского мирного договора 1920 года, согласно которому от Королевства Венгрия отошли территории, в том числе части земель современной Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Контрразведчики СБУ пресекли деятельность группы граждан в Закарпатской области, действия которых содержат признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» Уголовного кодекса Украины.

Добытая оперативниками информация показала факты привлечения граждан Украины к процессу обжалования в международных институтах результатов Трианонского мирного договора. Согласно ему в 1920 году от Королевства Венгрия отошли территории, в том числе часть земель современной Закарпатской области», – сообщили в спецслужбе.

Там добавили, что в рамках начатого уголовного производства уже задокументирован факт привлечения представителями иностранных организаций украинца для сбора подписей жителей области в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора.

«Инициированная СБУ экспертиза показала, что бюллетени, которые использовались злоумышленниками для анкетирования наших соотечественников, содержали призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Организатору анкетирование следователями СБУ сообщено о подозрении. Ему избрана мера пресечения. Проверяется информация о возможной причастности к антиукраинской деятельности других лиц и организаций», – отрапортовали в СБУ.