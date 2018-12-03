Иск правительства Севастополя поставил крупнейший винзавод на грань закрытия

03.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Арбитражный суд Севастополя расторг договор аренды целостного имущественного комплекса государственного «Инкерманского завода марочных вин» по иску правительства города.

Об этом сообщает издание «Форпост», передает корреспондент «Политнавигатора».

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Гендиректор предприятия Сергей Лебедев заявил, что в борьбе за имущество завода он готов дойти до Верховного суда.

«Во-первых, про само решение. Кроме как беспределом, я больше никак это назвать не могу. Во-вторых, суд запросил независимую экспертизу о том, как используется арендованное имущество и оборудование. Экспертиза полностью подтвердила нашу правоту, что мы эффективно используем оборудование и даже его улучшаем. Этой экспертизе уделили очень много внимания. Много времени она заняла. Но все равно решение было не в нашу пользу», – сказал Лебедев.

По его словам, 80% оборудования являются собственностью холдинга, 20% — арендуются, но они жизненно необходимы и их «возврат городу» грозит остановкой завода. На решение Арбитражного суда от 29 ноября будет подана апелляционная жалоба.

Как ранее сообщал «Политнавигатор», правительство Севастополя не заключило в 2018 году с договор аренды земли с «Инкерманским заводом марочных вин» и его дочерней компанией – совхозом «Качинский+». Это привело к невозможности высадки виноградников в этом году. Параллельно продолжается давление на предприятие – пересчитываются налоги и налагаются штрафы.

В СМИ атаку правительства на предприятие объясняют тем, что приобрести «Инкерман» хотят владельцы банка «Россия» братья Ковальчуки, которые уже купили другой легендарный крымский винзавод – «Новый свет».

Инкерманский завод марочных вин является одним из крупнейших предприятий классического виноделия Крыма. Поставку виноматериала для производства осуществляют 20 крымских хозяйств. Общая площадь винных подвалов составляет 5,5 га. Глубина залегания винных подвалов 5—30 метров. Специализируется на выпуске сухих, полусухих и полусладких вин. Завод основан в 1961 году, его производственная мощность – 33 млн бутылок в год. Продукция экспортируется в Белоруссию и Китай.