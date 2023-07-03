Иск за нанесённый ущерб Украиной Крыму будет предъявлен Западу после СВО – Константинов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Власти Крыма рассчитывают взыскать с Украины причиненный разными блокадами ущерб по окончании СВО.

В том, что России выставят счет за разрушенную инфраструктуру украинских городов, в Крыму не сомневаются, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба из-за водной блокады полуострова. Объем претензий превышает 152 млрд рублей.

«Для нас это очень значимое событие, важный результат нашей деятельности. Это также наш вклад в установление справедливости на официальном, юридическом уровне. Мы продолжим работать над формированием претензий к террористическому образованию «Украина», к Западу, спонсирующему все преступления киевской хунты, в том числе — против Крыма и крымчан. Мы сделаем всё, чтобы довести эту работу до её логического завершения», – заявил Константинов.

«Почему это важно? Скажем, после завершения СВО начнутся переговоры. Не сомневаюсь, Запад сразу предъявит России “ущерб”, нанесенный в результате военных действий на территории бывшей Украины. Скажут, мол, мы снимаем санкции, продавайте нам нефть на этот объем средств, например. Со своей стороны, нам нужно быть готовыми представить ущерб, который нанесла Крыму Украина», – добавил спикер.

Отметим, еще в марте прошлого глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что первый иск по водной блокаде Крыма подготовлен Советом министров республики на 152 милрд рублей к подаче в Арбитражный суд РК. Рабочие материалы собрала рабочая группа крымского парламента по потерям бюджета от блокады Северо-Крымского канала без учета убытков сельхозпроизводителей и жителей сел, вынужденных покинуть свои дома из-за пересохших колодцев.

Больше года понадобилось на приведение исковых требований в соответствие с законодательством и сбора доказательств сознательно устроенного Киевом экоцида. По этой статье Следственный комитет РФ вел уголовное дело в отношении украинских властей.

При этом один из инициаторов водной блокады Крыма, экс-нардеп Андрей Сенченко похвастался в эфире украинского ТВ, что нанес ущерб Кремлю в 20 миллиардов долларов. За 8 лет водной блокады, по словам Сенченко, бюджету Российской Федерации пришлось выстраивать новую систему водоснабжения полуострова, и 20 миллиардов долларов не пошли на войну, и это снизило потери Украины на фронте.

Напомним, ущерб сельхозпредприятий, фермеров, частных хозяйств оценивается в около 1,4 триллиона рублей. До сих пор не понятно, кто будет выступать истцом от имени аграриев и будет ли государство отстаивать их интересы в суде.

Всего Крым собирается предъявить Украине иски по 5 блокадам полуострова: водной, энергетической, транспортной, банковской и продовольственной. Одновременно власти Крыма настаивают на привлечении к уголовной ответственности 12 организаторов блокад: экс-нардепа Верховной рады Андрея Сенченко, лидеров запрещенного меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова, экс-вице-премьера Республики Крым Ленура Ислямова, а также бывших президентов Украины Петра Порошенко и Леонида Кравчука, экс-представителя президента Украины в виртуальной АРК Бориса Бабина, экс-главу Государственного агентства водных ресурсов Василия Сташука, экс-нардепов Игоря Луценко и Владимира Парасюка, бывшего главу Херсонской области Андрея Путилова, а также экс-главу администрации Геническа (Херсонская область) Александра Воробьева.

Генеральная прокуратура РФ направила материалы в европейские судебные органы с целью признания геноцидом всех действий Украины по отношению к гражданам РФ, которые проживают в Крыму.