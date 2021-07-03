Искандер Хисамов: Хватит смеяться над Украиной. Это серьёзная угроза

Россия не должна недооценивать угрозу со стороны Украины и перестать выставлять захвативший власть в Киеве режим в смешном свете – как нечто несерьезное.

Об этом в рамках юбилейных научных чтений Института стран СНГ заявил главред издания «Украина.ру» Искандер Хисамов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сейчас война, война информационная. В этой войне нужно обладать правильными знаниями, разведкой, контрразведкой, пропагандой, контрпропагандой. Нужна выработка правильной правды, которая отвечает национальным интересам России, как бы это не звучало…

Странно и неправильно, что украинская угроза в наших СМИ, наших нарративах, она крайне недооценивается. Украина представляется несостоявшимся государством, которая всем должна, верхушка которой коррумпирована, пресмыкается перед неонацистами и так далее. Все это оправданно только на треть, на какую-то долю.

А мы не заметили, как Украина выросла в такую системную угрозу. Сейчас я смотрел за лицами, когда история была про княгиню Ольгу, которую украинцы «отбили» и так далее – все улыбаются. На самом деле, я считаю, что это серьезнейший и очень правильный пиар-ход в жанре постмодерна. В жанре постмодерна наши украинские оппоненты научились работать очень хорошо.

И какое-нибудь суденышко, я не про английский эсминец говорю, а про украинские лодочки, которые заплыли к нам неправильно и их блокировали. Они, вроде, несущественны, но создали информационную повестку для всего мира на много дней, до сих пор вспоминают.

Там какая-то футбольная форма сборной с Крымом – тоже. Вроде как смешно, жалко и так далее, однако опять же, Украина раз за разом ставится на карту мира с названием Антироссия. Она это делает системно, пользуется при этом и методическими советами, и помощью, и финансированием западных стран, Америки, в первую очередь. Это представляет серьезную угрозу для России.

Мы хихикаем, смеемся: «Вот, диванная армия у них», какие-то блогеры, какие-то странные люди. На самом деле, они работают, они блокируют очень многое.

Мы, наше издание, на территории Украины запрещены, подвергаемся всяческим санкциям, запретам и так далее. И во всем этом подпевают добровольные армии блогеров. Там мышь не проскочит – любой текст может выйти, тут же идет жалобы в «Гугл», «Фейсбук» и так далее, что вот, мы разжигаем что-то. И становится плохо от этого. Поэтому, назвав себя Антироссией открыто, поставив флажок на этой точке, Украина стала центром притяжения всего антироссийского. То есть, она по факту уже собирает. И, между прочим, размеры Украины, ее культурно-историческое влияние нельзя недооценить на просторах СНГ.

Вопрос аналитики, выработки правильной информационной политики, пропаганды и контрпропаганды становится сейчас на тот же уровень, что и прямые вооружения.

Украина сейчас завела телеканал «Дом», который прямо вещает со специальной повесткой на территорию ДНР и ЛНР. Мы этого не делаем. Наше издание постоянно ставит эти вопросы, но интереса особого нет. По поведению российских властей, которые принимают решения, не всегда видно, что они понимают, о чем речь.

И продолжается это по-старинке со временем новогодних концертов «Вечера на хуторе близ Диканьки», что-то такое немножко смешноватое, немножко противное, но я еще раз повторяю – надо воспринимать Украину как серьезную угрозу, несмотря на все те правды, которые про нее говорят», – заявил Хисамов.