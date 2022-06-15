«Искандеры» и бомбардировщики: Чем ответят за обстрелы Донецка

Российские ракеты «Искандер» будут эффективны против украинской артиллерии, наносящей варварские удары по мирным жителям Донецка.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя просьбу со сторону ДНР предоставить республике помощь такого рода оружием.

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«Искандеры» позволяют наносить удары по любой точке вплоть до Краматорска. Безусловно, они будут эффективным средством против артиллерии. Для борьбы с украинской артиллерией будут эффективны и управляемые авиационные ракеты.

Бомбардировочная авиация их сможет использовать, не заходя в зону действия украинской противовоздушной обороны. Такие самолеты могут работать на большой высоте и наносить удары по сильно отдаленным объектам. Можно предположить, что скоро в небе над Донбассом мы увидим больше бомбардировщиков», – сказал аналитик «Известиям».