«Искандеры» и бомбардировщики: Чем ответят за обстрелы Донецка

15.06.2022  10:21 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Российские ракеты «Искандер» будут эффективны против украинской артиллерии, наносящей варварские удары по мирным жителям Донецка.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя просьбу со сторону ДНР предоставить республике помощь такого рода оружием.

Российские ракеты «Искандер» будут эффективны против украинской артиллерии, наносящей варварские удары по мирным жителям...

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«Искандеры» позволяют наносить удары по любой точке вплоть до Краматорска. Безусловно, они будут эффективным средством против артиллерии. Для борьбы с украинской артиллерией будут эффективны и управляемые авиационные ракеты.

Бомбардировочная авиация их сможет использовать, не заходя в зону действия украинской противовоздушной обороны. Такие самолеты могут работать на большой высоте и наносить удары по сильно отдаленным объектам. Можно предположить, что скоро в небе над Донбассом мы увидим больше бомбардировщиков», – сказал аналитик «Известиям».

Он добавил, что сейчас важно сократить отрезок времени от обнаружения до поражения цели — это значительно увеличит эффективность используемых российской армией и Народной милицией ДНР систем вооружения.

«Сейчас вооруженные формирования, подконтрольные Киеву, все чаще и чаще используют кочующую артиллерию. Такие батареи долго не задерживаются на одном месте, а быстро наносят удар и покидают свои позиции. Важно успевать накрывать такую артиллерию на месте, где она ведет огонь», – резюмировал Шурыгин.

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