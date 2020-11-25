Исход нациков из Одессы, или Кто женится на проститутках?

25.11.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Вы рады тому, что на местных украинских выборах победили региональные партии, а политсила президента позорно проиграла? Я не особо. Объясню почему…

Когда экс-глава офиса Зеленского Андрей Богдан сказал в интервью Собчак, что на Украине нет «националистических фашистов», и что «националистические партии не проходят в парламент», отчасти он был прав. Ибо попасть в тот самый парламент им не дадут их главные конкуренты — руководители страны, проповедующие такую же националистическую идеологию, но облаченные не в агрессивные камуфляжи, а в скромные костюмы Brioni, из карманов которых выпирают не гранаты, а томики Кобзаря.

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Однако если выйти из самоизоляции (от народа), в которой по жизни, а не только подцепив коронавирус, пребывают президент-премьер-сотоварищи, то получается, что Богдан соврал — по низам, то есть в обычной жизни, нациками набито все. Только смотря кого ими называть.

Вооруженные, разграбившие военные склады еще во времена Евромайдана, вернувшиеся из АТО только с одним умением — убивать и калечить или просто агрессивные от переизбытка гормонов дегенераты, которым некуда себя девать по причине разрушенной системы ПТУ — такие, уже готовые шайки, давно принято брать на содержание, в эскорт. И конкурентов стращать, и для забавы. Ну что-то вроде медведя у Троекурова.

Личные нацисты по вызову есть у крупных строительных магнатов, постоянно сражающихся за землю, у парковочных воротил и даже у владельцев будок с чебуреками. Естественно, что вооруженные «эскортники» есть у мэров и начальников райадминистраций, владельцев крупных производств, не говоря уже о больших политиках, даже если они позиционируют себя оппозиционными и пророссийскими. И даже у МВД с СБУ они есть. В условиях капиталистической анархии многие могут позволить себе такую прихоть.

И вот когда все эти «милые люди» делят территорию (чей ларек здесь будет стоять, кто победит на выборах, против какого законопроекта выходить на митинг), и нацик идет на нацика, то и возникает впечатление, что их много (на самом деле много не упоротых нацистов, а гопников, кричащих «Слава Украине»).

Зачастую этими беспринципными животными обмениваются: сегодня одни и те же рыла могут защищать гей-парад, а завтра с воплями «Бей пи…сов!» метелить их ногами, сегодня кричать «Бизнесмен такой-то — герой Украины!», а завтра сносить его же строительный забор и колотить битами охранников.

А чтобы избегать уголовной ответственности, у гопников-нациков есть железобетонная индульгенция в виде «Я патриот!». Задержат — хотя бы и за убийство — вся эта толпа соберется возле главка и как начнет орать «Слава Украине!», периодически постреливая, и преступника сразу отпустят от греха подальше. Так и живем. Уже семь лет.

Ярчайший образчик происходящего беспредела — бывший правосек и провокатор Сергей Стерненко, которого наконец-то судят за убийство, совершенное в Одессе.

Однако долгое время украинская Фемида демонстрировала ноу-хау в области правосудия — Стерненко выступал на процессе жертвой, а судили… убитого. Хотя это всего лишь всем известный раскрученный пример, а на самом деле такие истории происходят сплошь и рядом.

Ну и обратная сторона вольготного до поры до времени существования беспринципных животных, как и всех, кто работает по вызову — рано или поздно они выходят в тираж. Или лимит по уголовке заканчивается — ну сколько можно от явных тяжких преступлений своих шнырей отмазывать?! Или последние слишком много на себя берут, воображая себя мессиями и создавая уже свои партии.

И вот вам иллюстрация.

На днях в Одессе «такэ горэ» произошло, «такэ горэ», что аж все соцсети оборжались. Активиста «Нацкопруса», уголовника и борца с русскими учителями Демьяна Ганула сначала поколотили, а потом сожгли его машину — уже вторую за год (да, нацики по вызову много зарабатывают — не библиотекари чай)!

«Нас не остановить и не запугать», — написал в Фейсбуке Ганул по горячим следам, но на следующие сутки внезапно остановился и «запугался»: «После событий с моим сожженным автомобилем мне и моим близким поступают угрозы разного характера — от физической расправы до убийства. Полиция не гарантирует безопасность мою и моих родных, в связи с чем я вынужден ехать в столицу». Ну, тут, как говорится, вернее, поется, «лучше б с черепахой жил — ехай, ехай на…». И тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.

Но в данном случае куда как интереснее выглядит спич в защиту Ганула его коллеги по бандитским разборкам и баррикадам, вышеупомянутого Стерненко.

«Я был вынужден уехать из Одессы, чтобы меня не убили. Потому что в Одессе уже давно существует бандитская республика, в которой все решает криминалитет, а не закон. О законы Украины одесская мафия вытирает ноги. Ей плевать, какой герб, маленький или большой, будет на этих законах. Кто угодно может быть следующим, если это не остановить», — ну хорошо ж написал, прямо как про себя!

Ганул и Стерненко.

Но главное, как подсудимый Стерненко свою речь резюмировал: «Зеленский про весь этот одесский произвол прекрасно знает. Он знает, что полиция, Труханов и его банда буквально убивают тех, кто им мешает… Могу дать совет: вооружайтесь и учитесь себя защищать». Стерненко знает — он уже вооружился и «защитил себя», убив человека…

А самое примечательное, что и нытье Ганула, и призывы вооружаться Стерненко зазвучали, когда еще не остыл след предвыборных призывов всей их гоп-компании голосовать на выборах мэра за Труханова, как за меньшее зло. Не знаю, сколько на самом деле голосов добавила Труханову агитация от фашиствующих дегенератов, но сами дегенераты точно недопоняли — в их услугах по вызову больше не нуждаются, свою миссию они отработали, резиновое изделие выброшено.

Ну вышел Ганул на повседневную работу — зависать на «якомусь паркани», протестуя против застройки и размахивая пистолетом, таскаться по школам и клеить ухо, не несется ли из классов русская речь, писать донос в СБУ (в Одессе можно на кого угодно), и на тебе — даже спасибо не сказали! Еще и машину сожгли. «Одесская мафия» — фу, бяка. Уволила «героев». Вот они и взбесились.

Ганул глумится над сожженными в Доме профсоюзов одесситами.

Ей богу, наивные — ну кто ж в здравом уме женится на проститутках? Бывают, конечно, мужья-рогоносцы, но только как исключение, подтверждающие правило. Как, например, глава Минздрава Максим Степанов — бывший одесский губернатор, который вносил за Стерненко залог в виде 600 тысяч гривен (!), чтобы вытащить «побратима» из СИЗО. От большого ума, видать, и повышенной к патриотизму чувствительности.

А между тем нациков продолжают сливать, чтобы набрать новых — во всяком случае, без длинного шлейфа уголовных дел. Многие вслед Ганулу тоже уже пакуют «вализкы», намыливаясь в свою Мекку — Киев. Также не удивлюсь, что в ближайшие дни «самовоспламенятся» машины и задницы других одиозных скакунов Майдана, «через силу» проголосовавших за Труханова.

Но радости от этого не так много, как хотелось бы — ведь наниматели-то полны сил и никуда не делись! Ведь это они за «Слава Украине» и повсеместный беспредел платят. Поэтому я вовсе не разделяю восторга тех, кто говорит о разгромном проигрыше президентской политсилы на местных выборах, на которых победили местечковые элиты. Ведь это им, местечковым элитам, идея патриотизма настолько понравилась, что ни Зеленскому, ни Порошенко, ни прочим признанным патриотам они не то что противостоять не будут — чего доброго, еще и перещеголяют их в плане национализма и бесконечного пути в Европу. Так что перемены к лучшему и хоть какой-то просвет опять откладываются на неопределенный срок. Вот ведь что страшно.