07.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в ходе пресс-конференции рассказал о том, какие средства фальсификации будет применять нынешний президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все без исключения говорят о том, что Порошенко может выиграть только путем фальсификация. Смотрите, у нас зарегистрировалось 89 человек кандидатов в ЦИК. У некоторых приняли документы, у кого-то рассматривают, но очевидно, что бюллетень будет длинный. Говорит это о том, что по закону у каждого кандидата есть право назначить члена комиссии и выставить наблюдателя. Это значит, что будут гигантские избирательные комиссии. Представьте, в каждом населенном пункте вот такие комиссии. И очевидно, что большинство из этих кандидатов технические, и они от власти.

К ресурсу Петра Порошенко, о котором все знают, добавляется ещё большинство в комиссиях. В таком случае, комиссия большинством может, не считая бюллетени, проголосовать за любое количество, передать в протокол, потом в ЦВК. Порошенко становится президентом, а соперники отправляются в суд, который под контролем Порошенко», – заявил Царев.

При этом экс-депутат подчеркнул, что именно глава МВД Арсен Аваков способен повлиять на ход предстоящих выборов на Украине.

«Соперники нынешнего президента знают о таких способах фальсификации, поэтому придумали специальный ход, и это Арсен Аваков. На протяжении года Тимошенко и Коломойский вели переговоры с Аваковым и что ему только не предлагали. Они понимают, что радикалы, которые стоят за ним, в том числе и МВД – это то, что позволит сначала провести выборы, потом отстоять их результат. Поэтому полиция очень активно включилась в избирательный процесс», – добавил политик.