Исход выборов решит Аваков. Пока Порошенко с ним не договорился

29.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков будет играть ключевую роль в ходе президентских выборов в стране.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический обозреватель Руслан Бизяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он хочет выступить независимым арбитром, показав ключевым внешне-политическим игрокам, что он тот человек, который может сохранить стабильность на Украине. Арсен Борисович может сыграть как за Петра Алексеевича, так и против него. Все его заявления о том, что МВД не допустит каруселей… Мы знаем из СМИ, кто у нас каруселями занимается», – сказал Бизяев.

По его словам без поддержки Авакова действующий президент Петр Порошенко не сможет не только выиграть выборы, но даже пройти во второй тур.

«Если команде Петра Алексеевича не удастся договориться с Арсеном Борисовичем и теми структурами, которые за ним стоят, то победить и даже выйти во второй тур будет крайне тяжело. С его пограничным рейтингом ему нужно либо быстро завоевать доверие избирателей, либо применить то, что называется административным ресурсом. Пока Арсен Борисович выступает против любых попыток что-то дорисовать», – сказал Бизяев.