«Искоренившая нацизм» Германия продолжает тащить его на Украину через русскую Одессу

Новости Украины

Почему, несмотря на редкое относительное затишье, в Одессе разгоняется истерия о бомбардировках и фронтовом положении? Почему новая неделя началась с неопохмеленной физиономии спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, проповедующего на всех местных телеканал о ракетной угрозе?..

Да потому, что на днях Одессу посетила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Причем, без шумихи в прессе или, как сказал Братчук, «не просто тайно, а полностью тайно». Однако во время этого визита Ламбрехт успела два раза «шугануться» от сигнала воздушной тревоги и даже посидеть в бункере, как назвали бомбоубежище СМИ. Впрочем, для «белой кости», вероятно, и в Одессе есть бункер. Однако «пофоткаться» с немкой успел только министр обороны Украины Алексей Резников.

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Ему же и пришлось проливать свет на «тайный визит»:

«Ламбрехт привезла подарки — хорошие новости и еще больше инструментов для укрепления украинской армии».

Но что удивительно, тема «подарков», то есть вооружения (об этом позже) почему-то запала в души патриотов меньше, чем беготня высокой гостьи по укрытиям. Не иначе «тонкая» манипуляция — пусть вся Европа теперь знает, каково нам тут! Поэтому примазаться к столь значимому событию как визит немецкого парламентария, поспешили и шестые подползающие.

«Хорошо, что у пани министерки не было с собою телефона, она оставила его в Германии, а то б сидела в гаджете и не отвлекалась на сигналы воздушной тревоги, — «искрометно» пошутил Братчук в эфире телеканала «24». — А так ощутила, как живется во фронтовом городе. Потому что Черное море для нас — линия фронта, как и воздух. Угрозы ракет никуда не делись. Но визит был. И его, в первую очередь, почувствуют на себе враги».

«Но почему Ламбрехт приехала именно в Одессу?», — интересовались у Братчука журналисты, ибо ни она, ни окружение Резникова толком не объяснили.

«Во-первых, потому что Одесса хоть и не первый, но и не второй город в Украине, — продолжил неуместно «шутить» спикер ОВА. — Во-вторых, если мы говорим о силах ПВО, то наши хлопцы демонстрируют просто чудеса в уничтожении врага».

Тут и правда трудно поспорить. Только не совсем ясно, что именно Братчук имеет в виду под чудесами — взорванный «трепетными геранями» главный штаб оперативного командования «Юг», отправившийся туда же склад боеприпасов под Одессой, мост в Затоке, соединяющий Черное море с Белгород-Днестровским лиманом, по которому «хлопцы» сами пальнули из С-300, дабы «дрону не досталось», или взорванные электроподстанции в области, гарь от которых ощущается в городе до сих пор?.. Об этом Братчук умолчал. Зато продолжил:

«Одесская зенитно-ракетная бригада воздушного командования «Юг» — действительно герои, которые уничтожают врага в воздухе. Будь-то дроны-камикадзе, будь то самолеты или ракеты — нет разницы. Может министр хотела посмотреть, как работают наши силы ПВО», — и опять «смешно»…

Но как бы уморительно это не было, от «дурень думкою богатеет» все-таки перейдем к «подаркам», которые посулила Украине Ламбрехт. В частности, она пообещала, что «в ближайшее время Украина получит первый из нескольких обещанных Берлином комплексов противовоздушной обороны IRIS-T. Он должен поступить в течение нескольких дней».

Напомним, что ранее Германия уже передавала Украине 30 зенитных установок САУ Gepard и 6 тысяч боеприпасов к ним.

«Они помогут защитить одесскую критическую инфраструктуру от ракетных ударов РФ», — упомянула немецкий министр обороны.

Украинский же министр обороны добавил:

«Мы обсудили текущую геополитическую ситуацию и ситуацию с безопасностью, министр была рада пообщаться с нашими воинами и увидеть систему Gepard на боевом дежурстве».

А что до обмороков немецкой «министерки» от воя сирен, то поражает, что у нее на родине за «кинутую зигу» или за татуировки свастик, которыми изукрашен весь «Азов», следует безоговорочное задержание прямо на месте… Причем, как я только что уточнил у своих друзей из Берлина, с пристрастием — даже сейчас, когда украинские беженцы, обернутые в украинские флаги, головой об асфальт у Бундестага бьются…

Так вот презентованные Украине «Гепарды» как раз помогают защищать нацистов. Сама признала, что помогают. Вот и сиди в бункере, вот и помни, что «Гитлер капут».