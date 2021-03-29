Искупил вину? В Крыму высокую должность получил скандальный меджлисовец

29.03.2021, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму должность заместителя министра промышленной политики занял бывший глава алуштинской организации запрещенного в России «меджлиса крымских татар» Энвер Арпатлы, который во время «Крымской весны» выступал против воссоединения полуострова с РФ и выкрикивал националистические лозунги.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», до назначения в Крыму Арпатлы уже успел поработать на должности главы исполкома Пестречинского муниципального района Республики Татарстан и даже был зампредседателя правительства Карачаево-Черкесии.

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На полуострове Арпатлы знают как участника различных конфликтов с представителями пророссийских организаций и стычек, которые происходили с меджлисовцами в украинский период.

Его назначение вызвало неоднозначную реакцию. Так, политолог и активный участник «Крымской весны» Сергей Киселев считает, что высокую должность в Совмине Арпатлы, который еще в феврале 2014 года кричал «Слава Украине», должен был получить только после публичных извинений.

«Если такие назначения происходят, и если у человека есть такие страницы в его биографии, которая сегодня вызывает сомнения в его лояльности хотя бы к федеральной и региональной власти, я уж не говорю об отношении к народу и стране, то этот человек публично должен заявить о своей нынешней позиции.

Если ситуация по каким-либо причинам осложнится или возникнет какой-то кризис, будет ли он снова кричать «слава Украине» или будет кричать «слава России»? Если он на этот вопрос публично ответит, то тогда и принимать кадровые решения, а пока у общества слишком много вопросов к подобной кадровой политике», – заявил Киселев.

Его коллега Андрей Никифоров напоминает, что за последние семь лет во власть неоднократно пытались привлечь меджлисовцев, но эти попытки нельзя считать удачными. Например, после воссоединения с Россией пост вице-премьера республики получил меджлисовский коммерсант Ленур Ислямов, ставший впоследствии одним из организаторов блокады Крыма.

«Это уже не первая такая попытка, и в целом объясним резон – пытаются привлечь, назовем это так, национальные кадры к администрированию, разделить ответственность за процессы, которыми руководит правительство в Крыму. Но можно посмотреть, как предыдущие попытки закончились и к чему они привели, где те люди, которых пытались подобным образом привлекать.

Поэтому я не знаю. В принципе из «загаженного источника» черпать не совсем целесообразно. Поэтому давайте посмотрим, может быть, те, кто проводит такую кадровую политику, докажут нам, что подобного рода шаги, которые они с упорством раз за разом повторяют, что они действительно приводят к какому-то положительному результату», – заявил Никифоров.

Руководитель Общественной палаты республики, политолог Александр Форманчук же считает, что Арпатлы за последние годы работы в других российских регионах доказал свою лояльность и «искупил вину».

«В принципе такие назначения, наверное, в целом надо приветствовать, поскольку несмотря на то, что в 2014 году он занимал не совсем пророссийскую позицию, тем не менее, он сумел пересмотреть свои взгляды и длительное время проработал сначала в Татарстане, а потом в Карачаево-Черкессии. Поэтому в принципе, я думаю, что сегодня у Арпатлы есть право искупить свою вину за 14-й год.

Он уже искупил ее в значительной мере и имеет право претендовать на какую-то руководящую должность. Я думаю, что то, что Аксенов ему такую должность доверил, является оправданным. А уже насколько он будет здесь справляться – покажет время».

Интересно, что свои симпатии Украине Арпатлы выражал не только на митинге 26 февраля 2014-го года, но и позже, когда полуостров уже стал частью России.

«Мы все прекрасно видим, что полным ходом аннексия продолжается и формируются органы местного управления, и так далее, и тому подобное уже в составе Российской Федерации… Сегодня нарушили фактически целостность Украины и Крым в составе Российской Федерации, как бы это не было печально», – заявлял Арпатлы во время визита в Киев в эфире телеканала 112 Украина, 20 марта 2014 года.