«Искупить вину кровью» в СВО. Разгорелись споры из-за ролика с Пригожиным и зеками

Новости Украины

В сети появился и широко обсуждается видео ролик, где некий мужчина, называющий себя представителем ЧВК «Вагнер», выступает перед заключенными в колонии и убеждает их принять участие в СВО на Украине, обещая по завершению боевых действий амнистию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Комментаторы утверждают, что это бизнесмен Евгения Пригожин, которого считают создателем ЧВК. Он обращается к заключенным с перечислением всех «табу» в зоне СВО:

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Война тяжелая. На всякие там чеченские близко не похожа. Расход боеприпасов у меня приблизительно в два с половиной раза больше, чем в Сталинграде. Первый грех – это дезертирство. Никто не дает заднюю, не отступает, не сдается в плен. Когда вы будете обучаться, вам расскажут про две гранаты, которые вы будете иметь с собой. Второй грех – это алкоголь и наркотики в зоне боевых действий. И третий грех – это мародерка, включая сексуальные контакты с местными женщинами, флорой, фауной, мужчинами, с кем угодно», – говорит оратор.

Он сообщает заключенным, что у ЧВК «Вагнер» имеются свои танки, РСЗО и самолеты.

Завербоваться предлагают заключенным в возрасте от 22 до 50 лет. Младше – только при наличии разрешения от родственников, старше – после прохождения тестов на выносливость. Кроме того, ограничения распространяются на сидящих за наркотики.

Требуются только штурмовики. Они будут воевать на равных условиях с основным составом. После полугода на войне зеки будут помилованы, а в случае гибели их тела захоронят на аллеях героев.

Многие комментаторы положительно оценили видео, увидев в мобилизации заключенных необходимую меру в условиях сложного положения на фронтах.

«Весенне-летняя романтика закончилась. Сентябрьская паническая атака тоже. Всех объединила суровая прагматичная формула: «У России только два союзника – Кадыров и Пригожин», – прокомментировал видео в ТГ-канале петербургский политолог Михаил Виноградов.

«Набор заключённых Евгением Пригожиным абсолютно правильная мера. Её нужно было делать давно. Украина это сделала ещё в 2014 году. Многие нацбатальоны состоят как раз из уголовников. А в 2022 году уже в марте Украина почти всех заключённых послала на фронт. И не добровольно, а по мобилизации», – считает его московский коллега Сергей Марков.

«Вот это мы понимаем – искупать свою вину перед обществом! Максимально честно, открыто и без купюр. Как говорится, второй шанс заслуживает каждый. Но некоторым придётся его заслужить», – написал бывший глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми.

«Наверно нет в России человека, у которого нет сидевшего или сидящего родственника – далекого или близкого, и это далеко не всегда люди, безнадежно непригодные к социальной жизни. Но именно такие люди очень востребованы в жизни военной. Так что действия Пригожина очень оправданы и объяснимы. В колониях сидят и бывшие менты, и бывшие военные, пусть за воровство или распускание рук. Они могут вернуться заслуженными вояками, с боев, где их смелость и отмороженность нужны обществу», – написала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

Украинский юрист Татьяна Монтян обращает внимание, что «такие видео случайно не снимаются и в Сеть не выкладываются».

«Раз оно попало в сеть со всем тем, что Пригожин сказал, значит того требует ситуация. Из этого логично сделать вывод, что Путин прекрасно осведомлен о деятельности Пригожина и поддерживает ее. И значит, что Путин прекрасно знает, что реально происходит на фронте, а не сидит в теплой ванне неведения, как думают некоторые», – написала Монтян.

Она считает, что всей российской элите нужно равняться на Пригожина.

«Очень не бедный российский бизнесмен вместо популярных среди российской элиты соревнований в покупке максимально роскошной яхты, самолета, виллы на Лазурном береге и т. д. вкладывается в бойцов ЧВК «Вагнер», которые сейчас единственные, кто как-то продолжает наступать на своем участке фронта в районе Соледара и Артемовска. Лично ездит на передовую к бойцам и занимается агитацией потенциальных новобранцев. Пригожин явно понимает, к чему все идет, и пытается повлиять на ситуацию доступными ему средствами. Просто интересно, а есть еще хоть один серьезный российский бизнесмен или олигарх, также вовлеченный в эту войну на стороне России?» – пишет Монтян.

Но есть и те, кто против мобилизации Пригожина. Предсказуемо первым на бизнесмена обрушился вечный критик хода СВО Игорь Стрелков.

«В отсутствие Военного положения и Мобилизации вербовку заключенных полагаю шагом глубоко ошибочным. Так как считаю: «уголовный элемент» может послужить повышению эффективности военных действий, только действуя в составе правильного армейского механизма и при условии действия законов военного времени, чего у нас нет. Беззаконие будет непременно постепенно нарастать и в итоге непременно выльется либо в потерю командирами контроля за сотнями уголовников (и в их массовое неподчинение вплоть до вооруженных мятежей), либо – в многочисленные случаи внесудебных казней и т.п. Что – в условиях активных боевых действий – рано или поздно приведет к убийствам тех же командиров», – мрачно пророчит Стрелков.

Работавшего в прошлом в правоохранительных органах политолога Сергея Карнаухова заботит юридический аспект вербовки.

«Я не знаю ни одного нормативного правового акта, который бы позволял рекрутировать осуждённых и заменять им уголовное наказание участием в СВО в качестве бойца ЧВК. При этом, я всегда говорил о том, что пассионариев, подобных Пригожину и Кадырову, у нас просто нет. И всем бы равным быть как они… Поэтому если окажется, что это видео реальное, то это очень громкий и абсолютно понятный сигнал, который бойцы с передовой адресуют… Но не нам, а туда, не самый верх… В любом случае, это резонансный ролик, пожалуй один из самых дискредитирующих (но это мое личное мнение, никому ничего не навязываю)», – написал Карнаухов.

Бывший омоновец писатель Захар Прилепин опасается слабой идейной мотивированности бывших заключенных.

«Вопрос, например, в том, зачем слили видео? Как некий акт устрашения? В первой серии пугали чеченцами, и они отлично справились с ролью и со всеми задачами. Это как чеченцы, только хуже. Что будет в следующей серии? Можно в упрощённой форме давать российское гражданство желающим послужить. Из любых стран бывшего СССР. Тоже пригодится. Всё, что в дело, — хорошо. Минус только в одном. Периодически сообщают из разных мест, что военные, уже находясь в зоне СВО, задают самые наибанальнейшие вопросы из разряда: а кто они такие — эти украинцы? А почему они тоже русские? Многие военные просто не знают этого. И, не зная этого, они раздумывают: а надо ли им воевать? И по причине некоторой недостачи мотивированного личного состава в зоне СВО приходится Пригожину выступать. Лекции в тюрьмах у нас идут в графе «Политпросвещение и воспитание патриотизма». Как частная инициатива Пригожина — выше всяких похвал. Как диагноз состояния социума — показательно», – написал Прилепин.

А политолог Михаил Синельников-Оришак опасается, что схема с амнистией заключенных станет коррупционной.

«Это отличная и почти легальная возможность вывести «из-под» Системы наказания кого угодно. И воевать, кстати, будет совсем не обязательно, главное – «правильно» оформить. А далее – «искупилось» оно кровью, или деньгами, или какими-либо другими услугами – проконтролировать почти не реально», – опасается автор.