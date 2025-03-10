Искусство дипломатии сегодня – ловко перенаправить гнев Трампа на противника

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На переговорах с США в Саудовской Аравии делегация Украины займет соглашательскую позицию с тем, чтобы переадресовать нажим Трампа на Россию. Однако главная цель не меняется – выиграть время для перевооружения и комплектации ВСУ.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу, что это хорошая комбинация. Но ее автор не Зеленский. Он, конечно, не глупый человек, но потерял отчасти психическую адекватность. Они на колоссальных стрессах сейчас, поэтому их можно понять – они не вполне себя контролируют. Поэтому, я думаю, что всеми этими схемами рулит Макрон. Гамбит они придумали красивый: согласиться со всем, чтобы Трамп предъявлял все претензии России и понудить к перемирию. А мы его рассматриваем, как перерыв боевых действий, за время которого произойдёт милитаризация», – подчеркнул он.