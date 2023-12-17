Искусство несбывающихся прогнозов: Почему Украина будет в ЕС и как с этим жить

Завершившийся на днях саммит ЕС, на котором вопреки ожиданиям и прогнозам российских комментаторов было принято решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой об их вступлении в ЕС, а Грузии дали статус кандидата в члены ЕС, стал хорошим поводом снова вернуться к тяжелому разговору об основаниях российской публичной пропаганды.

Говорить об этом надо именно потому, что и аналитика, и пропаганда уже не первый и даже не второй или третий раз за последние годы громко садятся в лужу и наступают на одни и те же грабли, всякий раз не делая после этого никаких выводов и работы над собственными ошибками.

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Тут нужно сразу сделать важную оговорку. Дело в том, что у аудитории, подсевшей на формат шоу-аналитики, укоренилась подмена понятий. Вот эти все примелькавшиеся в теле и радиоэфирах, и на страницах газет и сайтов многочисленные говорящие головы и спецы по всем вопросам сразу – политологи, эксперты, военкоры, обозреватели и прочие публицисты считаются «энмасс» отечественным экспертным классом или экспертным сообществом. Что, конечно же, не так и действительности не соответствует.

Реальные эксперты и аналитики – это малоизвестные или совсем неизвестные широкой публике скромные ноунеймы в погонах и без, регулярно кладущие на стол высоким начальникам свои аналитические записки, выводы, стратегии и предложения. И среди этих людей, действительно в теории как-то влияющих на принятие важных решений, вы практически не найдете привычных вам крикливых экранных коверных и гороховых шутов. Эти плоскости друг с другом практически не пересекаются.

А еще это значит вот что. Взятое хоть в розницу, хоть оптом на вес, коллективное мнение шоу-экспертов не имеет никакой ценности и добавленной стоимости. Это просто «белый шум», которым забивают эфир и повестку для того, чтобы отвыкший самостоятельно думать в тишине и одиночестве обыватель не скучал.

По факту вся привычная нам телевизионная и интернетовская рать «политологов» – это обычные пропагандисты. В самом прямом и первозданном значении этого слова, без всяких прилипших к нему негативных коннотаций. Их функционал – не работа с реальностью с целью ее изучения и предугадывания дальнейшего развития, а работа с сознанием больших масс людей в жанре этакого «политологического фентези». Когда аудитории широкими мазками рисуют захватывающие картины крайних битв атлантистов с чекистами и Ротшильдов с Рокфеллерами.

Самые яркие представители этого жанра – Андрей Фурсов, Михаил Хазин и Александр Дугин. Но это, конечно, точка экстремума, большинство их коллег умереннее в своих фантазиях.

Как это связано с тем, о чем было говорено в самом начале- то есть, с работой над ошибками регулярно садящейся в лужу отечественной пропаганды? А вот как. Сейчас обьясню.

Если отмотать назад ленту отечественных предсказаний по украинскому вопросу хотя бы года до 2014-го, то нетрудно заметить, что практически все они, по крайней мере, что касается той части, которая связана с постепенным втягиванием Незалежной в орбиту интересов западных структур, происходили по единому шаблону, и схема эта еще ни разу не давала значимых сбоев.

Сначала, напомню, вся шоу-экспертиза дружным хором уверяла, что Украине не видать реальной евроассоциации, как своих ушей, и ЕС не ратифицирует экономическую часть подписанного с Киевом соглашения, которая действительно несколько раз оттягивалась и переносилась. Пока, наконец, 27 июня 2014 –го, уже при новом президенте Порошенко – не вступила в действие, открыв механизм зоны свободной торговли, намертво привязавшей Украинк к ЕС в качестве сырьевой периферии.

Затем та же история повторилась с украинским безвизом. Невозможно подсчитать те тонны сарказма и глумления, которые произвели на свет российские «ванги» от шоу-политологии, чтобы доказать «неразумным хохлам», что пресловутого «святого безвиза» им не видать, как своих ушей и вообще – забудьте и не вспоминайте.

И вся эта вакханалия длилась ровно до тех пор, пока в июне 2017-го этот самый безвизовый режим не вступил в действие, посрамив разом все прогнозы скептиков.

Затем пришла очередь «джавелинов» и «томоса». И то, и другое, если вспомнить отечественные прогнозы, Украина получить была не должна, но, тем не менее, удивительным образом получила.

В первом случае это вывело военную эскалацию на Донбассе на качественно новый уровень, а во втором – позволило легализовать церковный раскол и запустить цепочку процессов по созданию удобной власти «госцеркви» под зонтиком Стамбула.

Отгремели салюты по поводу стамбульского «томоса» и пришел черед танцев вокруг украинского еврочленства. Стоит ли напоминать, с какой убежденностью отечественные украиноведы убеждали россиян в том, что причин для беспокойства нет, что «глупые хохлы сами придумали и сами поверили», а приглашение к членству в ЕС и статус кандидата в члены Украина получит сразу после Турции – то есть никогда.

И что вы думали? В феврале 2022 года, сразу после начала СВО, Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе. А уже в июне того же года совет ЕС предоставил Украине статус кандидата на вступление. Ну прямо таки какое-то волшебное бюро добрых услуг – любая прихоть Киева тут же материализуется, стоит ему этого захотеть.

Если вы думаете, что эта история чему-то научила российских пропагандистов, вы снова сильно ошибаетесь. Не успели утихнуть киевские салюты в честь очередной перемоги, и Зеленский обьявил следующую намеченную под взятие высоту – добиться от ЕС приглашения к членству с конкретной датой, как наши принялись привычно убеждать аудиторию в том, что «ну вы же должны понимать, процесс этот небыстрый, нужно договариваться с кадой страной по отдельности, а там их 27 штук».

Да и вообще не все так однозначно. Вон, смотрите, венгры суют палки в колеса киевским евромриям. А уж Орбан то – голова, ему палец в рот не клади, он если сказал, то это «слово пацана» из известной народной мудрости родом из девяностых. А вон и в Словакии пришли к власти украиноскептики. А поглядите в Нидердандах…

А пока наши праздновали победы очередных украиноскептиков, киевские дипломаты стучали дятлами во все евродвери, становясь обьектами насмешек и героями соответствующих мультов. И вот уже Еврокомиссия рекомендует странам ЕС начать переговоры о членстве с Киевом. Что на это ответили у нас? Да ну, не бывать такому никогда. «Наш Орбан» не подведет!

Вот примерно с такими настроениями эта телега докатила до саммита 14-15 декабря. А дальше случилось то, что случилось. «Наш Орбан», выжав из ситуации все, что мог для своей страны, по совету Шольца просто вышел в буфет – кофе попить. Дав оставшимся 26 лидерам блока консенсусом принять решение, сделавшее переговоры о членстве с Украиной уже не рекомендательными, а обязательными.

А заодно еще один «наш» – австрияк Нехаммер неприятно удивил отечественных телеэкспертов. Уж как красиво заворачивал он про то, что грудью закроет санкционную амбразуру, а 12-му пакету санкций не бывать. И что же? В тот же день, когда Орбан умыл руки по украинскому вопросу аки Понтий Пилат, правительство Нехаммера стадливо отозвало свои возражения на санкционный пакет, дав тем самым ему юридическую силу. А произошло это после того, как в Киеве убрали австрийский Райффайзен банк из черного списка «спонсоров терроризма».

Это еще один урок, выводы из которого нам следовало бы сделать – перестать, наконец, строить прогнозы и расчеты на таком хлипком фундаменте, как видимые противоречия в стане наших противников и искать «союзников» там, где их нет и быть не может.

Сколько было сказано слов о якобы непреодолимых украино-венгерских противоречиях? Тем не менее, на практике выясняется, что любые противоречия можно решить . Вот как с пресловутым украинским законом об образовании, так расстроившим венгров. За неделю до декабрьского саммита Рада таки приняла поправки к этому закону, дав право нацменьшинствам на школы с родным языком. Всем – кроме русских. Однозначная перемога, ведь теперь ни одна собака в ЕС не заикнется о том, что на Украине что-то не так с правами меньшинств. А это, как вы понимаете, критерий членства.

В общем, к чему я это все. Когда вы слышите, что Украина чего-то там хочет от ЕС, а ЕС упирается и говорит «нет», то это следует понимать, как флирт с кокеткой. Если она говорит «Нет!» – это следует переводить как «Подумаю». Да, Украина объективно не готова и вообще сомнительное приобретение. Но это с нашей колокольни, а самим европейцам виднее, зачем им это все.

А еще – это вопрос границ, в которых Украина войдет в оба блока. Недаром некоторые московские эксперты совершенно правильно восприняли решение декабрьского саммита как приглашение России к торгу. Вопрос лишь в том, на каких рубежах встретит российская армия известие о приеме Украины в евроатлантические союзы. Вот этот вопрос действительно пока что дискуссионный.

Нам с вами стоит перестать обманывать самих себя успокоительными прогнозами и привыкать к мысли о том, что Украина все же будет и в ЕС, и в НАТО, и это вопрос уже не принципа, а времени. И строить реальную стратегию безопасности, исходя именно их этой данности – что никакой прокладки в виде украинского буфера между нами и НАТО, между нами и ЕС в перспективе не будет.

А что до остального, то нет никаких гарантий, что в решающий момент очередной Орбан, на упертость которого у нас возлагают все надежды, «случайно» не выйдет выпить чашку кофе, пока остальные голосуют за судьбоносный вопрос не в нашу пользу.