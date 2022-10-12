Искусство вовремя слинять. С украинского банковского корабля сбежала главная крыса

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Новости Украины

Пока внимание наблюдателей приковано к возрастающим энергетическим проблемам Украины, на финансовом фронте тоже не все ладно. Причем, если траектория полета банковской системы Незалежной не поменяется, последствия могут быть не менее серьезными, чем вследствие потери энергетических мощностей из-за калибровки ТЭЦ.

О неминуемом переиздании банкопада в Киеве говорят уже давно. И проблемы предрекают практически всему списку из 14 системных банков, включая и «Приват». Первая ласточка уже полетела – в начале октября под нож Нацбанка попал банк «Січ».

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В верхах как могут, успокаивают население, мол, слухи врут, банковская система функционирует в штатном режиме, а заявления о возможном выводе с рынка системных банков – провокация и «кремлевский нарратив».

«Нет никаких оснований для вывода системных банков с рынка», – пишет глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале. «Банковская система должным образом капитализирована и прибыльна, несмотря на войну. Плюс 8,4 млрд грн прибыли с начала года. Банки сверхликвидны – на корсчетах и в депозитных сертификатах хранят более 300 млрд грн, что в 5 раз больше обязательных резервов. Кредиты и депозиты растут. Все банки функционируют в штатном режиме. Да, конечно, из-за войны финансовые риски выросли, но на сегодня имеем стабильно работающую банковскую систему и профессионального банковского регулятора», – успокаивает Гетманцев.

Впрочем, такие заявления мало кто воспринимает всерьез. О том, что грядет большой шухер, стало понятно еще в конце сентября, когда в Раде появился законопроект №8069, авторы которого поспешили узаконить особую процедуру вывода с рынка неплатежеспособных системно важных банков, работа которых влияет на стабильность всей банковской системы страны.

Инициаторы проекта назвали его целью «избежание катастрофических последствий, которые могут возникнуть в случае падения крупнейших финучреждений». Самое смешное, что одним из авторов законопроекта значится тот самый Гетьманцев, успокаивающе заявление которого я цитировал абзацем выше.

Почему такая необходимость возникла срочно-припадочно именно сейчас – тоже, в общем, секрет Полишинеля. Украина – не просто банкрот, ее экономика уже почти год в искусственной коме и дело дошло до того, что американцы уже не скрываясь, напрямую взяли на себя финансирование базовых бюджетных расходов, не связанных с войной.

В тот же день, когда в Раду внесли упомянутый законопроект, стало известно о выделении Киеву Всемирным банком экстренного кредита под гарантии Великобритании и Дании в размере 530 миллионов долларов под 0,25 % годовых со сроком погашения 19 лет и пятилетним льготным периодом.

Как сообщил министр финансов Сергей Марченко, эти деньги направят на неотложные нужды, в том числе для выплат пенсий и зарплат бюджетникам.

«Средства займа будут направлены в общий фонд Госбюджета Украины на возмещение выплат на оплату труда сотрудников бюджетной сферы, обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, поддержку малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, временных переселенцев, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и т.д.», – уточнили в Минфине.

Рынок уже реагирует на готовящееся впрыскивание очередной дозы не обеспеченных производством денег разгоном ценового ралли и ускорением инфляции – в сентябре рост цен ускорился до 24,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дорожает все – от яиц до алкоголя, сигарет, мяса и других продуктов. «Рост цен на мясо будет продолжаться. Свинина дорожает, и следом дорожают курятина, говядина и т.д. Эту ситуацию можно изменить только наращиванием собственных объемов производства свинины», — отмечает исполнительный директор ассоциации «Мясной отрасли» Николай Бабенко.

Все это происходит на фоне находящегося на низком старте финансово-банковского кризиса в ЕС, где уже пошли первые иски о банкротстве против старейших Credit Suisse и Deutsche Bank, что естественно скажется и на перспективах финансирования Украины, критически зависимой от внешних вливаний.

Нервозности добавляют и разнообразные инсайды из киевских кулуаров насчет якобы готовящейся в недрах Минфина и НБУ национализации банков, списания всех замороженных активов украинцев и введения ещё более жестких лимитов для обналичивания личных карт.

«Проще говоря, деньги украинцев украли-распилили, а теперь просто обнулят даже долговые обязательства. Власть ещё сильнее залезет в карманы простым украинцам», – разъясняет один из украинских телеграм-каналов.

Самым предусмотрительным в этой ситуации оказался капитан украинского банковско-финансового корабля – глава НБУ Кирилл Шевченко, занимавший эту должность с лета 2020 года и неожиданно для всех сбежавший с капитанского мостика в преддверии ожидаемого мега-кризиса.

«… В силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю пост председателя Национального банка Украины. Я обратился к президенту Украины с просьбой принять мою отставку», – написал Шевченко в фейсбуке, приложив к этому посту скан прошения об отставке.

Это событие запустило короткую, хотя и яркую кулуарную схватку за опустевшее «хлебное место». Помимо официального фаворита Зеленского Андрея Пышного на место Кирилла Шевченко заявила свои права неформальная «смотрящиая» за банковским сектором Незалежной Оксана Маркарова – экс-глава Минфина, теперешний посол Украины в США и жена хозяина одного из украинских банков – Аккордбанка.

«Шевченко – ставленник Маркаровой. Именно ее банковская группа продвинула в свое время его кандидатуру после ухода Смолия (предыдущего главы НБУ Якова Смолия – Авт.). Многие решения НБУ, формально подписанные членами правления, на самом деле инициированы Маркаровой в ее интересах», – утверждает киевское издание «Вести», по информации которого приход в Нацбанк Андрея Пышного мог поколебать неформальное влияние Маркаровой в НБУ.

Также киевские наблюдатели вспомнили о давнем конфликте Маркаровой и ее мужа-банкира с главой офиса Зеленского Ермаком из-за Альфа-Банка.

«Когда Ермак хотел передать банк азербайджанцам, она предлагала объявить банк неплатежеспособным, перед Альфой у Аккорда есть договорные обязательства. Говорят, что сейчас она пытается забрать для Аккорда сеть отделений «Сич» в МРЭО при МВД. Там очень хороший бизнес. А ведь «Сич» тоже вывел с рынка Шевченко», – пишут «Вести».

Тем не менее, в борьбе за контроль над Нацбанком победителем все же вышла Банковая, то бишь Ермак. Рада утвердила главой регулятора бывшего председателя правления «Ощадбанка» Андрея Пышного, который, добавим, является связующим звеном между окружением Зеленского и группой экс-премьера Арсения Яценюка, с которым Пышного связывает многолетняя личная дружба.

Но самое интересное выяснилось уже после триумфального утверждения Пышного в Раде. Оказалось, что его предшественник Шевченко – весьма предусмотрительно свалил с должности и из страны, переложив на плечи преемника не только проблемы и «гемор» с грядущим банкопадом, но и избежав уголовной ответственности за хищения в особо крупных размерах.

Буквально на второй день после отставки вдогонку Шевченко полетело «подозрение» от НАБУ в совершении преступления. Однако того уже и след простыл. По данным антикоррупционного бюро, Шевченко в должности главы «Укргазбанка» в период с 2014 по 2019 год организовал незаконную схему вывода денег.

Вместе с еще четырьмя менеджерами он якобы платил «посредникам» за привлечение крупного бизнеса и государственных учреждений. Происходило это только на бумаге, клиенты размещали деньги по собственной инициативе. Однако в списке расходов «Укргазбанка» значилась графа неким «посредникам», о которых никто не знал. Таким способом со счетов банка было выведено 206 млн гривен (более 8,73 млн долларов).

В общем, проблемы со здоровьем у Шевченко начались очень вовремя. Пока суть да дело, он уже успел выехать из Украины, а борцам с коррупцией только и оставалось, что отправить запрос о его местонахождении по предыдущему месту работы в Нацбанке.

Сам же подозреваемый экс-банкир комментирует предъявленные ему обвинения из прекрасного далека – в фейсбуке:

«Официально заявляю: озвученные правоохранителями «выявленные факты» являются результатом преждевременных выводов, сделанных на основе поспешных и недоказанных суждений. Я готов отвечать за каждую свою подпись! Поскольку каждое соглашение, заключенное Укргазбанком при моем руководстве, было на 100% рыночным».