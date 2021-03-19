Исламисты напали на военнослужащих армии ДР Конго

19.03.2021, Москва, Антон Соколов

Боевики «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещено в России) атаковали военнослужащих ДР Конго в местности Ранзури в районе Бени. В результате боя один солдат правительственной армии был убит террористами, еще несколько ранены. Остальные сбежали, бросив оружие и боеприпасы, которые достались террористам.

Помимо этого, боевики совершили нападение на группу христиан неподалеку от города Оича в районе Бени. Радикалы убили троих человек.

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Армия ДР Конго неспособна противостоять растущей террористической угрозе в одиночку. Боевики регулярно совершают атаки на позиции военнослужащих, вынуждая их бежать. Особенно напряженной остается ситуация в восточной части ДРК, где террористы подвергают опасности мирных жителей, грабя и сжигая их дома.

Обострение ситуации привело правительство страны к решению обратиться за помощью к российской «ЧВК Вагнера», которая продемонстрировала навыки борьбы с боевиками в Сирии. По некоторым данным, соглашение уже было подписано в столице.