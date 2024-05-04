Исламисты планируют осквернить надгробия «жертв Сребреницы» на Пасху, чтобы обвинить сербов

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В преддверии Генеральной ассамблеи ООН, где будет обсуждаться резолюция по фальшивому «геноциду в Сребренице», бошнякские активисты планируют осквернить несколько надгробий «жертв геноцида» в мемориальном комплексе в Поточарах. Сделать это планируется для того, чтобы впоследствии обвинить в этом сербов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как сообщает находящийся под санкциями США телеканал АТВ из столицы Республики Сербской – Баня Луки, акция вандалов и провокаторов, приближенных к политической элите бошнякского Сараево, назначена на православную Пасху и на ближайшие после неё два праздничных дня.

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«Безумный план предполагает сохранение напряженности до сессии Генассамблеи ООН, где должна обсуждаться резолюция по Сребренице, ради чего сербов нужно постоянно представлять мировому сообществу, как агрессивных и готовых на все. Нападение на дом бошнякских репатриантов в Гацко (в РС) и все подобные инциденты являются лишь прелюдией к доработке плана, согласно которому кульминация должна произойти в Сребренице, то есть в мемориальном центре (в Поточарах)», – утверждает АТВ.

Силовые структуры Республики Сербской, на территории которой расположены Сребреница и Поточары уже приняли определенные меры для обеспечения безопасности мемориала, поскольку оперативникам также стало известно о существовании подобного плана.

В первую декаду мая Запад планирует организовать принятие в ООН резолюции по фальшивому «геноциду в Сребренице», чтобы ликвидировать Республику Сербскую как «геноцидное образование».

Согласно выдуманному американскими политтехнологами фальшивому мифу о «геноциде в Сребренице», за один день 11 июля 1995 года сербы якобы убили «восемь тысяч мусульманских мальчиков и мужчин». На деле же бойцы войска РС расстреляли от 200 до 400 взятых в плен исламистов, вырезавших более трех тысяч сербов с 1992 по 1995 годы в районе Подринья, предварительно эвакуировав из города женщин, детей и стариков.