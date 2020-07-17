Исламисты пытались использовать протесты в Хабаровске для совершения кровавых терактов

17.07.2020, Москва, Вадим Егоров

В бурлящем многолюдными протестами Хабаровске ФСБ задержало уроженца Центральной Азии, готовившего теракты в местах скопления людей.

После совершения преступлений террорист планировал выехать в зону боевых действий на Ближний Восток.

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«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в городе Хабаровске, – говорится в сообщении ЦОС ФСБ. – В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из центральноазиатских республик, 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей».

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», террориста удалось арестовать на стадии подготовки преступления.

«Изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, флаг международной террористической организации, – говорится в сообщении силового ведомства. – В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России».

Сегодня, как и в прошлые дни, в Хабаровске состоялся многотысячный митинг и шествие в поддержку арестованного за организацию на заре нулевых серии убийств губернатора края Сергея Фургала.

Протестующие прошлись по центральным улицам города, скандируя «Я, мы Фургал!», «Хабаровск своих не бросает!», «Свободу!».

Впервые с начала акции хабаровчане допустили ее политизацию, хотя раньше резко выступали против этого – к ним присоединились представители КПРФ. Возможно, в связи с этим к традиционным лозунгам протестующих добавились и требования об отмене обнуления сроков президента России Владимира Путина.

При этом лидер партии ЛДПР, от которой был избран арестованный Фургал, Владимир Жириновский написал что у него возникли новые вопросы по делу однопартийца:

«В деле Фургала постоянно возникают новые вопросы. На днях Общественная наблюдательная комиссия посещала Сергея Ивановича в камере в «Лефортово». С членами комиссии к нему хотел зайти и наш депутат Госдумы Иван Сухарев, но его отказались пустить. Говорят: «А вы подождите в кабинете». Почему?.. Что скрывать?.. Потому что Фургалу уже начали создавать плохие условия: дали телевизор – не дали антенну, дали газеты – самая свежая за 9 июля, ещё до ареста. Дали перчатки – выбрали те, что спровоцировали аллергию. Это же издевательство. И это только порождает новые и новые сомнения», – заявил Жириновский.