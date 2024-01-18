Исламисты в Сараево пытались линчевать сербского замминистра обороны БиГ

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Группа бошняков-радикалов с криками «Убей серба!» напала на заместителя министра обороны Боснии и Герцеговины Александра Гогановича.

Замминистра участвовал в судебном процессе, инициированном сараевскими властями против президента Республики Сербской Милорада Додика.

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«Со мной произошла очень неприятная ситуация, однако меня это не испугает. Я остаюсь в Сараево и остаюсь в Министерстве обороны, чтобы выполнять всю текущую работу, предусмотренную законом, а также защищать интересы Республики Сербской», – рассказал Гоганович балканской редакции российского телеканала RT.

По его словам, нападение произошло в Сараево, после судебного заседания, когда Гоганович шел в сторону городка Луковица, являющегося частью сербского пригорода Источно Сараево и остановился возле киоска с прессой. Кинувшиеся на него кричали «Убей серба!» и «Да здравствует Хелез!» (бошняк, министр обороны БиГ Зукан Хелез). От расправы замминистра спасли только вовремя появившиеся сотрудники его кабинета.

«У меня с моим коллегой министром обороны Зуканом Хелезом не очень хорошие отношения, он решил не сотрудничать со своими заместителями, и мне очень жаль, что это так», – сказал Александр Гоганович.

Военнослужащие-сербы ВС Боснии и Герцеговины после нападения на Гогановича заявили о забастовке, однако тот призвал их сохранять профессионализм и продолжать выполнять свои задачи.

«Я буду продолжать выполнять свою работу по созданию и развитию многоэтнических сил Боснии и Герцеговины, а также по защите и сохранению Дейтонского мирного соглашения», – заявил сербский заместитель обороны БиГ.

В свою очередь, Зукан Хелез сообщил, что инициировал возбуждение уголовных дел против Александра Гогановича, а также президента Республики Сербской Милорада Додика и полковника вооруженных сил БиГ Милана Дамьянича за празднование 9 января Дня Республики Сербской, которое Верховный суд БиГ признал «неконституционным и незаконным».

«Позорное нападение на заместителя министра обороны Александра Гогановича является результатом антисербской политики, проводимой представителями политических мусульман при полной поддержке части международного сообщества. Кроме нескольких вынужденных заявлений, мы до сих пор не услышали ни одного заявления, в котором однозначно осуждалось бы насилие в отношении сербов, в то время как они говорили одним и тем же голосом обо всем, что против Республики Сербской… Представители РС не могут чувствовать себя в безопасности там, где кто-то в 2024 году кричит: «Убейте серба!». Эта ненависть превосходит все границы здравого смысла. Уже несколько дней распространяют различную ложь о 9 января, о Республике Сербской, на что реагируют все западные посольства, представители различных международных организаций, а о таких вещах молчат», – прокомментировал ситуацию президент РС Милорад Додик.

Сейчас против Додика идет судебный процесс, инициированный бошнякскими властями Сараево и западным надсмотрщиком за БиГ – назначенным на эту должность в обход положенной процедуры согласования в СБ ООН, немцем «Верховным представителем» Кристианом Шмидтом.

Лидера боснийских сербов обвиняют в нарушении Дейтонского мирного соглашения, антиконституционных действиях и сепаратизме из-за нежелания передать последние существующие полномочия РС в ведение бошнякской элиты Сараево. На деле же Запад, который ввел персональные санкции против Додика, раздражает позиция РС, не позволяющая БиГ присоединиться к НАТО и антироссийским санкциям.