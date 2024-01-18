Исламисты в Сараево пытались линчевать сербского замминистра обороны БиГ

Алексей Топоров.  
18.01.2024 20:11
  (Мск) , Сараево
Просмотров: 72
 
Балканы, Босния, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Происшествия, Республика Сербская, Россия, Скандал


Группа бошняков-радикалов с криками «Убей серба!» напала на заместителя министра обороны Боснии и Герцеговины Александра Гогановича.

Замминистра участвовал в судебном процессе, инициированном сараевскими властями против президента Республики Сербской Милорада Додика.

Группа бошняков-радикалов с криками «Убей серба!» напала на заместителя министра обороны Боснии и Герцеговины...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Со мной произошла очень неприятная ситуация, однако меня это не испугает. Я остаюсь в Сараево и остаюсь в Министерстве обороны, чтобы выполнять всю текущую работу, предусмотренную законом, а также защищать интересы Республики Сербской», – рассказал Гоганович балканской редакции российского телеканала RT.

По его словам, нападение произошло в Сараево, после судебного заседания, когда Гоганович шел в сторону городка Луковица, являющегося частью сербского пригорода Источно Сараево и остановился возле киоска с прессой. Кинувшиеся на него кричали «Убей серба!» и «Да здравствует Хелез!» (бошняк, министр обороны БиГ Зукан Хелез). От расправы замминистра спасли только вовремя появившиеся сотрудники его кабинета.

«У меня с моим коллегой министром обороны Зуканом Хелезом не очень хорошие отношения, он решил не сотрудничать со своими заместителями, и мне очень жаль, что это так», – сказал Александр Гоганович.

Военнослужащие-сербы ВС Боснии и Герцеговины после нападения на Гогановича заявили о забастовке, однако тот призвал их сохранять профессионализм и продолжать выполнять свои задачи.

«Я буду продолжать выполнять свою работу по созданию и развитию многоэтнических сил Боснии и Герцеговины, а также по защите и сохранению Дейтонского мирного соглашения», – заявил сербский заместитель обороны БиГ.

В свою очередь, Зукан Хелез сообщил, что инициировал возбуждение уголовных дел против Александра Гогановича, а также президента Республики Сербской Милорада Додика и полковника вооруженных сил БиГ Милана Дамьянича за празднование 9 января Дня Республики Сербской, которое Верховный суд БиГ признал «неконституционным и незаконным».

«Позорное нападение на заместителя министра обороны Александра Гогановича является результатом антисербской политики, проводимой представителями политических мусульман при полной поддержке части международного сообщества.

Кроме нескольких вынужденных заявлений, мы до сих пор не услышали ни одного заявления, в котором однозначно осуждалось бы насилие в отношении сербов, в то время как они говорили одним и тем же голосом обо всем, что против Республики Сербской…

Представители РС не могут чувствовать себя в безопасности там, где кто-то в 2024 году кричит: «Убейте серба!». Эта ненависть превосходит все границы здравого смысла. Уже несколько дней распространяют различную ложь о 9 января, о Республике Сербской, на что реагируют все западные посольства, представители различных международных организаций, а о таких вещах молчат», – прокомментировал ситуацию президент РС Милорад Додик.

Сейчас против Додика идет судебный процесс, инициированный бошнякскими властями Сараево и западным надсмотрщиком за БиГ – назначенным на эту должность в обход положенной процедуры согласования в СБ ООН, немцем «Верховным представителем» Кристианом Шмидтом.

Лидера боснийских сербов обвиняют в нарушении Дейтонского мирного соглашения, антиконституционных действиях и сепаратизме из-за нежелания передать последние существующие полномочия РС в ведение бошнякской элиты Сараево. На деле же Запад, который ввел персональные санкции против Додика, раздражает позиция РС, не позволяющая БиГ присоединиться к НАТО и антироссийским санкциям.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть