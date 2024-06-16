Исламисты захватили заложников в Ростове. В тюрьмах появилась новая опасная каста «зелёных»

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Около трех часов продолжалось ЧП с захватом заложников в СИЗО №1, расположенном в самом центре Ростова-на-Дону. Содержавшиеся под арестом исламисты – сторонники запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, захватили двух охранников. Теракт был совершен на мусульманский праздник Курбан-байрам. Спецназ вскоре начал штурм, были слышны выстрелы – сообщается, что преступники ликвидированы, сотрудники СИЗО освобождены.

В местах заключения уже давно сформировалась каста «зелёных», распространяющая преступную антироссийскую идеологию, рассказал «ПолитНавигатору» работающий в Ростове блогер и репортер Сергей Рулев, которому самому довелось в прошлом году провести 6 месяцев в СИЗО после конфликта с местным навальнистом – прокурором.

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«СИЗО-1 – самое старое в Ростове, находится в самом центре города. Попасть сюда зеки всегда боялись, так как были наслышаны о средневековых условиях содержания: переполненных камерах по 90 человек c трехъярусными койками, жарой до 40 градусов. Конечно, тут могло просто сорвать «крышу». В СИЗО-1 содержатся самые опасные преступники, это особо тяжелые статьи. В традиционно тюрьмах есть четыре «масти» – блатные, мужики, козлы и обиженные. Но с недавних пор появилась еще одна каста «зелёных» – исламисты. Они всегда держатся вместе. Соблюдают свои религиозные обряды. Не признают остальные тюремные «масти» и «понятия», а живут по своим правилам. Костяк «зелёных» составляют исламисты – члены запрещенных экстремистских и террористических организаций. Вокруг них группируются выходцы из мусульманских стран, например, попавшиеся на перевозке наркотиков. Много афганцев и т.п. Вывод из сегодняшней истории такой – для ваххабитов/исламистов надо делать отдельные тюрьмы. Потому что они имеют политическую окраску, распространяют за решеткой свои антироссийские идеи. Ну и нужна реформа пенитенциарной системы – обеспечить человеческие условия содержания, а также исключить ситуацию, когда через коррумпированных охранников в системе всегда можно достать любые запрещенные предметы», – сказал Рулев.