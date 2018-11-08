Исламов: Меджлис разворовывал деньги крымских татар

08.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Признанный экстремистской организацией в РФ меджлис многие годы разворовывал или использовал не по назначению имущество «Фонда «Крым», где аккумулировалась благотворительная помощь крымским татарам.

Об этом в эфире крымско-татарского телеканала «Миллет» заявил ответственный секретарь муфтия Крыма Айдер Аджимамбетов, комментируя решение 6-го курултая крымских татар передать имущества «Фонда «Крым» Духовному управлению мусульман Крыма.

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«Если бы там находились детские кружки, больницы, никто бы вопрос так не ставил. Относятся как к собственности. Они присвоили и считают, что это их личное. Они покупали себе недвижимость на миллион долларов. Представляете, сколько домов можно было приобрести крымским татарам. Более 250 семей по ценам того времени можно было обеспечить жильем», – сказал Аджимамбетов.

Он напомнил, как турецкие спонсоры покупали для крымско-татарской больницы оборудование, которое не было использовано, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Первый в Крыму томограф, который ни дня не проработал. Представляете, сколько жизней можно было спасти», – сказал Аджимамбетов.

Член Совета крымских татар при главе Республики Крым Лемара Селендили возмущена заявлениями главарей меджлиса о том, что они готовы продать имущество в Крыму.

«Даже цену обозначили. Почему народ должен отдавать последние деньги, чтобы выкупить свое? Я помню, как они продавали пледы, пришедшие от спонсоров, красивые буржуйки. Этим занимались небезызвестные лица», – сказала Селендили.

Член Совета крымских татар при главе Республики Крым Мехти Исламов рассказал, как главари меджлиса разворовали благотворительную помощь соотечественника из Турции.

«Один из самых богатых людей Турции в 90-е годы, узнав о положении своих соотечественников в Крыму, отправил несколько большегрузов сладостей, чтобы их занесли в каждую семью. Я прекрасно помню, что как грибы росли кооперативные киоски, где продавались эти сладости. Ни одна крымско-татарская семья их не получила», – сказал Исламов.