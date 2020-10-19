19.10.2020, Москва, Олег Кравцов

В рядах террористической группировки «Исламское государство» видное место занимают албанцы из Косово.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном «Независимой газетой», заявил сербский министр обороны Александр Вулин, отвечая на вопрос, несут ли угрозу безопасности Сербии боевики, получившие в Сирии и Ливии опыт диверсионно-террористической деятельности.

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«Без сомнения, несут. В рядах «Исламского государства», если брать пропорциональное соотношение численности населения территорий, с которых боевики уехали на Ближний Восток, самыми многочисленными являются албанцы из Косово. Их по соотношению с численностью населения было там больше, чем иракцев или ливийцев», – сказал министр.

Он подчеркнул, что албанский терроризм в Косово и Метохии имеет глубокие корни и является очень агрессивным и напомнил о погроме сербов 17 марта 2004 года, когда целенаправленно проводилось уничтожение сотен православных церквей и монастырей, включая древние святыни, находящиеся под защитой ЮНЕСКО.

Кроме того, представитель Белграда считает, что самая большая опасность на Западных Балканах исходит из попытки создать «Великую Албанию» – государство, в котором бы проживали все албанцы.

«Чтобы это стало возможным, должно произойти разделение Северной Македонии, Черногории, Сербии и даже Греции. Исламский терроризм подпитывается идеей «Великой Албании». Попытки ревизии Дейтонского соглашения и отмены существования Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины – это большая угроза миру. Ни у кого не должно быть сомнений, что Сербия сделает для мира почти все, а для свободы – абсолютно все», – резюмировал Вулин.