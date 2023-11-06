«Исламский янычар» Зеленский запрограммирован уничтожить Украину – Соскин

Вадим Москаленко.  
06.11.2023 17:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение являются исламскими ставленниками – и занимаются последовательным уничтожением украинского государства.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение являются исламскими ставленниками – и занимаются последовательным...

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«Видимо, Зеленский находится под контролем. По всем показателям он – запрограммированный исламский янычар. Судя по тому, какие он выдвигает требования: легализовать каннабис, игорные автоматы, казино, уничтожение малого бизнеса, среднего класса», – сказал Соскин.

Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский и его окружение целенаправленно занимаются уничтожением страны, а значит являются заграничными ставленниками.

«Сейчас вообще – уничтожение любого свободомыслия, сейчас вообще – закон про масс-медиа, которая полная диктатура. Запрет на политическую деятельность, уничтожение оппонентов, политические тюрьмы.

Запрет мужчинам выезжать из страны, нарушение Хартии о правах человека.
Всё это очень похоже, что мы имеем чужеродный элемент в управлении», – подытожил Соскин.

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