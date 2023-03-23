Исландская русофобия привела в восторг Зеленского и Геращенко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Парламент Исландии признал геноцидом события 1932 – 1933 годов в УССР, которые в современной Украине именуют «голодомором»,

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем микроблоге сообщил министр иностранных дел Исландии Тоурдис Гильфадоуттир

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«В ноябре 2022 года я посетила Мемориал жертвам Голодомора в Киеве. Это было печальное напоминание о страшном преступлении. Сегодня Альтинг признал Голодомор геноцидом, устроенным тоталитарным правительством в Москве против народа Украины», – написал министр.

Исландских депутатов поблагодарил президент Украины Владимир Зеленский, найдя очередной повод выступить с угрозами в адрес России.

«Это четкий сигнал о том, что такие преступления не остаются безнаказанными и не имеют срока давности», – патетически заявил Зеленский.

Не скрывают удовольствия и в украинском парламенте.

«Спасибо нашим исландским коллегам и друзьям. На следующей неделе ожидается рассмотрение резолюции о признании Голодомора геноцидом во французском парламенте. Россия как правопреемница СССР будет отвечать за все преступления против Украины. Историческая справедливость будет», – написала в своем телеграм-канале депутат Ирина Геращенко.