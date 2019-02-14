14.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Шевченковский райсуд Киева обязал СБУ возбудить уголовное дело в отношении меджлисовского коммерсанта, организатора блокады Крыма Ленура Ислямова.

Это стало реакцией Фемиды на требование известного адвоката Валентина Рыбина к СБУ провести расследование по факту госизмены Ислямова, который уже во время вхождения Крыма в состав России занимал должность вице-премьера республики.

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Как сообщил Рыбин в своем блоге, первоначально СБУ отказалась принимать во внимание заявление адвоката, потому это пришлось делать через суд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Рыбин пояснил, что Ислямов является главным свидетелем в деле бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского, который был задержан на Украине и обвиняется в госизмене из-за сотрудничества с «оккупационной» властью.

«Ислямов главный свидетель обвинения Михальчевского в гос.измене за то, что вместе с Ислямовым входил в правительство Аксенова, но при этом лечил людей, будучи высококлассным хирургом, тогда как Ислямов, будучи барыгой, шаромыжил бабки, да видно не смог сторговаться с более прожжеными российскими барыгами и от обиды стал завзятым укропатриотом, не гнушаясь доносами, взрывами, блокадами и махровой брехней на своем телеканале. Так что «исбушка» в щекотливом положении. Посмотрим, чем разродится», – пишет Рыбин.

Сам Ислямов прокомментировал свое возможное преследование коротким сообщением в блоге: «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее».

Ранее «зампрокурора АР Крым» Александр Удовиченко в эфире украинских СМИ заявил, что бывшего вице-премьера Крыма, переметнувшегося на сторону Украины, меджлисовского коммерсанта Ленура Ислямова привлекут к ответственности, как и его коллегу по парламенту республики, экс-главу Минздрава республики Петра Михальчевского, если соберут для этого доказательную базу.