Испанцы хотят, чтобы Россия оплатила перевооружение Европы и профинансировала ВСУ

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Bloomberg пишет, что Испания предложила направить замороженные активы России на укрепление европейской обороны и поддержку Украины. С этой целью Мадрид хочет создать в ЕС оборонный фонд, который будет использовать замороженные активы российского Центробанка.

Министр экономики Испании Карлос Куэрпо 12 апреля призвал коллег из ЕС сформировать временный механизм финансирования крупных общеевропейских проектов. Он отметил, что общая оборона является «европейским общественным благом», и предложил выделять гранты, в том числе странам Восточной Европы.

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«Сейчас самое время для европейской солидарности, чтобы поддержать Украину и восточные приграничные страны», — сказал он в кулуарах встречи с коллегами по ЕС в Варшаве.

«Нам нужно вместе инвестировать в оборону, которая является подлинно европейским общественным благом, приносящим пользу нашим гражданам и укрепляющим нашу экономическую безопасность»., – добавил политик.

В отличие от предложенных до сих пор вариантов, основанных только на льготных кредитах, Испания хочет предоставить странам, особенно восточным, которые в большей степени подвержены российской угрозе, также и гранты ЕС.

Предложенный Испанией инструмент, разработанный как целевой механизм, будет финансироваться за счет взносов стран-членов, объединенного долга ЕС и фонда спасения Европейского механизма стабильности. Кроме того, Мадрид заявил, что часть замороженных активов российского центрального банка в размере 200 миллиардов евро, хранящихся в Европе, может быть использована для финансирования военных проектов в интересах Украины.

«Это стало бы более смелым и противоречивым шагом, поскольку некоторые страны, в том числе Германия и Бельгия, все еще сопротивляются использованию базовых активов, опасаясь последствий для финансовой стабильности региона и роли евро», – говорится в публикации.

Блумберг отмечает, что до сих пор ЕС, где большая часть активов хранится в брюссельской расчетной палате Euroclear, использовал замороженные российские активы для получения средств, необходимых для финансирования бюджета Украины в рамках пакета кредитов G7 на 50 миллиардов долларов.

Однако Еврокомиссия рассматривает и другие варианты дальнейшего использования активов для поддержки Киева на фоне обеспокоенности Европы по поводу помощи США.

Еврокомиссия уже получила второй транш прибыли от этих активов на сумму €2,1 млрд, которые планируется направить Украине.

Возможность создания такого фонда станет дополнением к новому кредитному инструменту на сумму 150 миллиардов евро, который планируется использовать для укрепления оборонного промышленного потенциала Европы в некоторых стратегических областях в сотрудничестве с некоторыми из ее ближайших партнеров, включая Украину.

Кроме того, Еврокомиссия готова «простить» до 1,5% ВВП расходов на национальную оборону, находящихся под ее фискальным надзором, что может привлечь до 600 млрд евро военных расходов из столиц, по данным Брюсселя.

Однако некоторые страны, включая Испанию и Италию, призывают к другим вариантам, которые не приведут к раздуванию их бюджетов, за которыми пристально следят рынки, включая фискальные трансферты из бюджета ЕС или гарантии под руководством ЕС для привлечения частного финансирования.

«Некоторые страны готовы участвовать в одних инструментах больше, чем в других», — сказал министр финансов Польши Анджей Доманский, который председательствовал на субботнем заседании.

«Наша задача — найти хороший компромисс, хорошее решение, которое будет отвечать интересам всех нас», считает поляк.

Еврокомиссия также предложила внести изменения в практику кредитования Европейского инвестиционного банка, чтобы способствовать привлечению дополнительных ресурсов в эту отрасль, и внести коррективы в фонд сплочения объемом 392 миллиарда евро, чтобы столицы могли использовать некоторые ресурсы ЕС для конкретных оборонных проектов.

Параллельно европейские банки начали изучать возможности увеличения финансирования компаний, производящих оружие, которые долгое время считались «токсичными».