Испания пообещала не признавать сепаратистов Косово

02.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Глава МИД Испании Жозеп Борел заявил, что Мадрид не намерен пересматривать свою политику относительно незаконно отторгнутого от Сербии края Косово и Метохия, и по-прежнему не будет признавать албанских сепаратистов.

Об этом Борел заявил после встречи с премьер-министром Сербии Аной Брнабич.

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Испания является одной из пяти стран Евросоюза, которые официально отказались признать ложное «государство».

Борел с недавних пор возглавляет еще и дипломатию Евросоюза – это произошло после того, как закончился мандат Федерики Могерини.

Косово было основной темой переговоров испанского министра с Брнабич. Сербская сторона напомнила, что албанские сепаратисты сорвали выполнение болезненных компромиссных соглашений 2013 года, касавшихся прав сербов края.

«Я ожидаю, что ЕС будет на этот раз давать гарантии по поводу соглашения, под которым находится и его подпись», – сказала сербский премьер, отметив, что Могерини не оказывала должного влияния на Приштину, чтобы заставить их выполнять договоренности.

Она напомнила, что Белград отказывается от дальнейших переговоров с албанцами до отмены экономической блокады сербских анклавов Косово.