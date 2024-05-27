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Киев и Мадрид подписали договор по безопасности. Испания стала десятой страной, которая заключает с Украиной подобные меморандумы.

Об этом на совместной конференции говорили «просроченный» президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас подписали очень важный политический договор, он про будущее, и это пример нашей решимости, чтобы предоставить Украине все инструменты для обеспечения стабильности. Мы уже десятая страна, которая подписывает такой договор. Есть несколько сфер – финансовая, военная, производство между Украиной и Испанией, поддержка реконструкции и разминирования – это то, что охватывает этот договор. Испания предоставила большую поддержку за два года и обязуется ещё поддерживать на миллиард евро, конечно, это ПВО», – сказал Санчес.

Зеленский горячо поблагодарил «Педро», а также призвал к «принуждению России к миру всеми способами».

«Я благодарен вам за абсолютно необходимую помощь по безопасности и особенно за системы ПВО и ракеты к ним. Благодарю тебя, Педро, ещё раз… Сейчас нам особенно необходима активизация совместной работы с партнёрами ради большей безопасности и чувствительного принуждения России к миру всеми способами. Первое – мы подписали двустороннее соглашение по безопасности. Я благодарю за это соглашение – весомый стратегический документ. На этот год один миллиард евро военной помощи, и на период до 2027 года – 5 миллиардов для Украины от Испании через Европейский фонд мира. Второе, мы ценим интерес Испании к общим проектам по производству оружия и развитию технологий, это дополнительные рабочие места. И я хочу поблагодарить за решение относительно дополнительных снарядов и бронетехники», – рассыпался в благодарностях украинский узурпатор.

Отметим, что позже, отвечая на вопросы СМИ, испанский премьер отметил, что данный договор – лишь «меморандум», для принятия которого не нужен голос парламента.

Украинский политолог Михаил Чаплыга отмечает, что Испания фактически демонстративно признала легитимность Зеленского на всех уровнях – «два из двух».

«Чуть ранее (подписания договора – ред.), нарушив протокол Зеленского личного встретил Король. Можно долго спорить, но Испания в полном объёме признала и легальность (подпись) и легитимность (Король) Зеленского. Это очевидная чистая победа Банковой на международке», – неожиданно возрадовался сбежавший от могилизации Чаплыга.