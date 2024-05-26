«Испанию забудьте» – вице-спикер Госдумы пригласил корреспондента на «кофе на Крещатике»

Противостояние России и Запада в конфликте на Украине достигло экзистенциального характера, поэтому ближайшие 10-20 лет ни о каких отдыхах в Испании можно даже не мечтать.

Об этом в эфире радио «КП» заявил вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот конфликт носит экзистенциальный характер. Мы либо в нём победим, либо России не будет. Вот и всё. Президент несколько раз за последнее время повторил, что Россия это страна-цивилизация. Мы сами себя ещё не осознаём цивилизацией. У нас огромное количество людей, в том числе, в нашей псевдоэлите, которые думают, что сейчас мы повоевали, потом замиримся, и там через 2-3 года опять будем ездить в отпуск в Испанию. Нет, ближайшие 10-15-20 лет этого не случится. Поэтому нам нужно немножко обратиться к самим себе, и себя немного воспринимать, вспоминать, что было при бабушках, при дедушках, как-то с опорой на историю, развивать страну. Но развивать её как цивилизацию, не зависящую ни от мнения старушки-Европы, ни от мнения Китая. Пусть батарейки везут для электромобилей, и хорош. И т.д. В этом смысле нужно иметь чувство собственного достоинства в стране, а не оглядываться налево-направо – а где нам тут не насыпали мелочи в карман», – сказал Толстой.

«Когда мы подойдём к границе Польши (о чём ранее сказал гость студии – ред.), какой будет страна? Опишите, пожалуйста», – спросил радиоведущий Владимир Ворсобин.

«Мы с вами будем пить кофе на Крещатике, и тогда подробнее об этом поговорим», – пообещал вице-спикер.