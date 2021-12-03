Испанская газета: Брошенные Евросоюзом Косово, Албания и Северная Македония бьются за благосклонность США

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Албания, Северная Македония и Косово активно соперничают в предоставлении помощи Вашингтону и НАТО, поскольку их будущее в ЕС становится все более туманным.

Об этом пишет испанская El Pais, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В албанской деревне Фуше-Круе есть статуя Джорджа Буша, а в столице Северной Македонии – резиденция правительства, похожая на Белый дом, – сообщает издание. – В Приштине был установлен памятник президенту Соединенных Штатов Биллу Клинтону и госсекретарю Мадлен Олбрайт, лоббировавшей бомбардировки Сербии в 1999 году. Кроме того, в Приштине есть магазин модной одежды под названием Hillary, где продают одежду, имитирующую стиль Хиллари Клинтон. Среди граждан самопровозглашенного Косово все чаще встречаются имена Клинтон или Хиллари, и они любят позиционировать себя как наиболее проамерикански настроенные в мире».

Автор материала указывает на то, что августе прошлого года, когда Вашингтон обратился к своим саттелитам с просьбой помочь эвакуировать своих сторонников из Афганистана – Албания, Косово и Северная Македония первыми в Европе выразили готовность принять этих людей.

«Без каких-либо оговорок или условий», – написала тогдашний «президент» Косово Вьоса Османи.

Албания временно приняла самое большое количество афганцев из всех стран мира – 4 тысячи человек, Косово – до 2 тысяч, Северная Македония – 780.

«В дополнение к другой великой западной державе – Европейскому Союзу, который все больше сосредоточен на своих проблемах, а не на заоблачных мечтах о присоединении этих трех балканских стран (начало переговоров о присоединении Тираны и Скопье парализовано, а так называемое Косово – лишь потенциальный кандидат), сигналы лояльности американскому другу имеют еще большой смысл…. Этнические албанцы, составляющие большинство в Албании, Косово и Метохии, а также меньшинство в Северной Македонии, с особым энтузиазмом поддерживают этот подход. Опрос, проведенный Национальным демократическим институтом в апреле прошлого года, показывает, что оценка Соединенных Штатов и НАТО среди косовских албанцев остается очень высокой: 4,8 из 5, что на восемь десятых выше, чем в среднем по ЕС. В Северной Македонии поддержка присоединения к Союзу упала до 69% (с 80% в 2014 году), но взгляды на Вашингтон и Атлантический альянс остаются стабильными», – отмечает El Pais.