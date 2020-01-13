13.01.2020, Киев, Константин Серпилин
 
Политика, Спорт, Украина
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Испанская земля продолжает гореть под ногами нациста Зозули

Фанаты испанских клубов «Райо Вальекано» и «Баракальдо» перед поединком второго раунда Кубка Испании провели совместную акцию против форварда «Альбасете», украинского неонациста Романа Зозули.

Об этом сообщают в местном информационном агентстве «Masquealba», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Перед началом матча фаны обеих команд организовали совместный марш, во время которого распевали «Зозуля – чертов нацист».

Также фанаты несли баннер с надписью: «Футбол против расизма».

Однако на Украине произошедшее не оставили без внимания. Так, на Telegram-канале «футбол Украины» назвали произошедшее беспределом.

«Обнаглевшие фаны «Райо Вальекано» и «Баракальдо» провели совместный марш. Ну совсем уже беспредел», – возмутились в соцсети.

Напомним, накануне испанские болельщики уже выступали против пропагандирующего нацизм Романа Зозули, который хотел перейти в мадридский футбольный клуб, из-за чего в Испании впервые отменили футбольный матч.

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