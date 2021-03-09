Испанские лётчики со страху назвали «перехватом» своё осторожное приближение к российским Су-30

09.03.2021, Симферополь , Максим Карпенко

Испанские истребители Eurofighter Typhoon, которые базируются на румынской авиабазе Михаил Когылничану с 1 февраля, сопроводили над Черным морем два российских Су-30.

Об этом сообщает испанский ресурс Lavanguardia, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По заявлению командира испанского контингента, истребители Eurofighter экстренно взлетели с румынской базы, чтобы перехватить российские самолеты после того, как радары НАТО предупредили о неопознанных объектах в южной части Черного моря.

«Во время боевого задания наши истребители Eurofighter определили два российских Су-30, которые летели без сигнала транспондера, а также не находились в контакте с гражданской авиадиспетчерской службой», – заявил командир испанского отряда полковник Хосе Энрике Эрнандес.

По словам заслуженного пилота Российской Федерации, члена организации «Офицеры России» Юрия Сытника, испанцы зря преувеличивают значение произошедшего – речь идет о стандартной тренировке российских пилотов.

«Все эти полеты происходят в нейтральных водах постоянно – наши с Крыма летают – они сопровождают, они летают – мы сопровождаем, это обыкновенные мужские игры, так что ничего в этом страшного нет, пусть тренируются и те, и другие. Для того, чтобы быть малозаметными, выключают транспондеры, потому что если их включат, они уже со взлета начинают нас отслеживать.

Поэтому тренировка как раз и с той, и с другой стороны нужна для перехвата тех или иных целей, которые появляются на радаре экрана. Это тренировочные полеты, поэтому и наши якобы забыли включить – определяют время работы НАТОвских локаторов и как быстро они их обнаружат. Это специально делается для того, чтобы узнать боеготовность частей, которые отслеживают полеты наших истребителей», – заявил Сытник в комментарии «ПолитНавигатору».

С ним согласился военный эксперт, капитан I ранга Сергей Горбачев: «В данном случае необходимо четко располагать информацией от нашей стороны, как все это происходило, в том числе относительно выключенной аппаратуры. Второе – наши западные конкуренты, они всегда стараются преувеличивать свои собственные достижения в пику тем реальным возможностям, которыми располагает российская сторона.

Подобного рода полеты осуществляются в международном воздушном пространстве, поэтому говорить о каких-то конкурентных действиях по принуждению кого-то к чему-то, “перехват”, квалифицирующийся как боевое достижение, ну, наверное места не имел. Речь идет об обычных полетах, связанных с патрулированием в конкретном районе».

Напомним, шесть истребителей ВВС Испании базируются на румынской авиабазе Михаил Когылничану с 1 февраля этого года в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе. Планируется, что они пробудут в стране до 31 марта.