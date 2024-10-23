Испанский аналитик о саммите БРИКС: Запад раздражён присутствием Турции и Сербии

На Западе не скрывают своего раздражения по поводу участия представителей руководства Турции и Сербии в саммите БРИКС в Казани.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил испанский аналитик Роберто Эрас.

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«Саммит демонстрирует неспособность коллективного Запада изолировать Россию. Им не только не удается изолировать Россию, но, похоже, они на пути к потере партнеров. Сегодня официальный представитель ЕС Петер Стано предостерег Турцию и Сербию от участия в саммите. Это страны, которые уже много лет работают над вступлением в ЕС, и пресс-секретарь отметил, что для того, чтобы оставаться кандидатами на членство, они должны придерживаться той же позиции, что и блок, в отношении изоляции России, а во время саммита вице-президент Сербии прокомментировал, что лично ему БРИКС кажется равноправным партнером, лучшей альтернативой для его страны, чем ЕС. И, в частности, в случае с Украиной, Зеленский организовал саммит, посвященный глобальному югу, на который лишь немногие страны отреагировали положительно, и, напротив, среди стран глобального юга большой интерес и надежды связаны с БРИКС, и их присутствие на саммите примечательно», – сказал испанский эксперт.

По его мнению, в будущем БРИКС имеет все шансы стать альтернативным полюсом притяжения для стран, которые не согласны с гегемонией США.

«Без сомнения, так и будет. Сегодня противодействие гегемонии США означает, что любой народ или нация подвергаются всевозможным санкциям и попыткам дестабилизировать ситуацию в стране. Мы наблюдаем это на протяжении десятилетий на Кубе, мы видим это в Венесуэле, Иране, России, Китае и длинном списке стран, которые, защищая свой суверенитет или, действуя как независимые государства, в конечном итоге подверглись сотням санкций. Или, например, в отношении африканских стран можно сказать, что они выступали против колониального господства. После обретения ими независимости неоколониальное правление было установлено путем создания марионеток из местной элиты, и каждая попытка этих стран освободиться заканчивалась кровопролитием или гибелью лидеров, таких, например, как Шанкара, которые были убиты при попытке осуществить национальный суверенитет в своих странах. БРИКС предлагает этим странам механизмы, позволяющие избежать ущерба экономике, чтобы быть независимыми и иметь нормальное развитие, и к которым относятся как к равным. Страны БРИКС обладают значительной долей мировых ресурсов и мирового ВВП, что в значительной степени сводит на нет игру с санкциями, ставшую чуть ли не единственным щитом Запада», – рассуждает политолог.

Он выделил следующие шаги БРИКС:

«Я внимательно слежу за созданием платформы БРИКС по драгоценным металлам и алмазам. Я нахожу эту платформу интересной, особенно с учетом санкций в отношении российских ресурсов, а также ресурсов африканского региона Сахель, стран, на которые также были наложены санкции, и я надеюсь, что такие страны, как Нигер, Буркина-Фасо и Мали, извлекут выгоду из этой платформы. И я внимательно слежу за телевизионной сетью БРИКС в контексте того, что в Западной Европе информация подвергается цензуре, журналисты подвергаются преследованиям, и не только журналисты, но и все, кто проводит расследования и придерживается иной точки зрения, отличной от точки зрения НАТО, подвергаются преследованиям и очень серьезным обвинениям, поэтому любая работа в этом направлении будет очень позитивной», – заключил Эрас.