Испанский канал: Глобалисты запустили антироссийскую истерию и наживаются на военных заводах Европы
Европейская промышленность проигрывает рынки Китаю, но глобалисты нашли новый способ обогащения – гонка вооружений на фоне антироссийской истерии в СМИ.
Об этом пишет испанский антиимпериалистический и анти-НАТО канал Herrien Arteko Adiskidetasuna.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Европейские страны уже давно встали на путь деиндустриализации… Бывшие промышленные гиганты оказались неспособны ни обеспечить себя масками во время пандемии COVID, ни конкурировать с китайскими электромобилями», – отмечается в публикации.
Одна из немногих отраслей, демонстрирующая рост, – сфера вооружений. В Испании выручка военных заводов достигла рекордной отметки, превысив 18 млрд евро, что на 12% больше, нежели годом ранее. Причём, по заверению властей, реиндустриализация этого сектора «должна охватить все регионы страны».
Немецкая компания Rheinmetall расширяет производства боеприпасов для НАТО в странах Европы – в Испании уже действуют 6 заводов и еще одна площадка находится в стадии строительства. Задача – выпуск миллионов снарядов и патронов, а также ракет. Закупки осуществляются за счет средств государства.
Этот процесс «обогащает акционеров, среди которых такие гиганты, как Black Rock, Vanguard, Bank Of America и Goldman Sachs».
«С вымышленным врагом, созданным СМИ, верными крупным инвестиционным фондам и военной промышленности, кажется, что все должно идти как по маслу. А то, что европейские политики выбрали в качестве противника нашего поставщика энергоресурсов, сырья и удобрений — это уже мелочи, да и то, что он к тому же является крупнейшей ядерной державой мира, — сущая безделица…», – отмечают авторы канала.
English version :: Читать на английском Испанский канал: Глобалисты запустили антироссийскую истерию и наживаются на военных заводах Европы