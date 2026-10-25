Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейская промышленность проигрывает рынки Китаю, но глобалисты нашли новый способ обогащения – гонка вооружений на фоне антироссийской истерии в СМИ.

Об этом пишет испанский антиимпериалистический и анти-НАТО канал Herrien Arteko Adiskidetasuna.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Европейские страны уже давно встали на путь деиндустриализации… Бывшие промышленные гиганты оказались неспособны ни обеспечить себя масками во время пандемии COVID, ни конкурировать с китайскими электромобилями», – отмечается в публикации.

Одна из немногих отраслей, демонстрирующая рост, – сфера вооружений. В Испании выручка военных заводов достигла рекордной отметки, превысив 18 млрд евро, что на 12% больше, нежели годом ранее. Причём, по заверению властей, реиндустриализация этого сектора «должна охватить все регионы страны».

Немецкая компания Rheinmetall расширяет производства боеприпасов для НАТО в странах Европы – в Испании уже действуют 6 заводов и еще одна площадка находится в стадии строительства. Задача – выпуск миллионов снарядов и патронов, а также ракет. Закупки осуществляются за счет средств государства.

Этот процесс «обогащает акционеров, среди которых такие гиганты, как Black Rock, Vanguard, Bank Of America и Goldman Sachs».