Испанский канал: Глобалисты запустили антироссийскую истерию и наживаются на военных заводах Европы

Михаил Рябов.  
25.10.2026 23:02
  (Мск) , Москва
Просмотров: 585
 
Дзен, Испания, НАТО, Россия, Русофобия


Европейская промышленность проигрывает рынки Китаю, но глобалисты нашли новый способ обогащения – гонка вооружений на фоне антироссийской истерии в СМИ.

Об этом пишет испанский антиимпериалистический и анти-НАТО канал Herrien Arteko Adiskidetasuna.

Европейская промышленность проигрывает рынки Китаю, но глобалисты нашли новый способ обогащения – гонка вооружений...

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«Европейские страны уже давно встали на путь деиндустриализации… Бывшие промышленные гиганты оказались неспособны ни обеспечить себя масками во время пандемии COVID, ни конкурировать с китайскими электромобилями», – отмечается в публикации.

Одна из немногих отраслей, демонстрирующая рост, – сфера вооружений. В Испании выручка военных заводов достигла рекордной отметки, превысив 18 млрд евро, что на 12% больше, нежели годом ранее. Причём, по заверению властей, реиндустриализация этого сектора «должна охватить все регионы страны».

Немецкая компания Rheinmetall расширяет производства боеприпасов для НАТО в странах Европы – в Испании уже действуют 6 заводов и еще одна площадка находится в стадии строительства. Задача – выпуск миллионов снарядов и патронов, а также ракет. Закупки осуществляются за счет средств государства.

Этот процесс «обогащает акционеров, среди которых такие гиганты, как Black Rock, Vanguard, Bank Of America и Goldman Sachs».

«С вымышленным врагом, созданным СМИ, верными крупным инвестиционным фондам и военной промышленности, кажется, что все должно идти как по маслу. А то, что европейские политики выбрали в качестве противника нашего поставщика энергоресурсов, сырья и удобрений — это уже мелочи, да и то, что он к тому же является крупнейшей ядерной державой мира, — сущая безделица…», – отмечают авторы канала.

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