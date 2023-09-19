Испанский стыд. Как искусство садиться в лужу стало украинской стратегической мудростью

Походя оскорбить огромную страну с полутора миллиардами населения и вторым по значению в мире ВВП, или столь же походя пнуть без смысла и цели целый континент, а потом глупо и по детски оправдываться и отбрехиваться, рассказывая, что тебя неправильно поняли – это очень по-украински.

Иначе мы бы не наблюдали с периодичностью раз в неделю-две казусов, подобных спичу офисного Михаила Подоляка про «недостаточный интеллект» Индии и Китая или рассуждений секретаря СНБО Данилова про «лишенных эмпатии азиатов».

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Это притом, что в 99 процентах случаев из 100 подобное хамство не имеет под собой никакой прагматического расчета или далеко идущих государственнических интересов. Хотя, по большому счету, хамить кому бы то ни было, а в особенности сильным соседям – последнее дело и себе дороже.

Но это если государство само себя уважает. К сожалению, постмайданная Украина к такому типу государств не относится, добровольно избрав для себя амплуа эдакого шакала Табаки при заокеанском Шерхане. Своих собственных интересов у шакала нет, он подъедается остатками от трапезы хищника, при котором состоит и подтявкивает в унисон ленивому рычанию хозяина.

Так и официальный Киев сегодня – как умеет, сообразно интеллекту своих вождей ретранслирует западные нарративы относительно развивающихся стран, держа равнение на земной рай в лице Запада – США и ЕС.

В представлении киевских политиков не укладывается сама мысль, что можно иметь свое собственное мнение и оно может быть отлично, а иногда и резко антагонистично западному. И это нормально.

«Просчитывать последствия своих шагов на международной арене» – это, скорее, искусство, которое так и не постигли люди в Киеве – что на Банковой, что на Грушевского, что на Михайловской площади, где сидит Кулеба иностранных дел, считающая верхом креатива хвастаться на весь мир публичными обнимашками еврея с нацистом. Вот ведь пример украинской толерантности и поликультурности. Всем примерам пример! Только отчего то в мире не оценили. Одни смеются, другие плачут, третьи крутят пальцем у виска, а четвертые прямо осуждают.

Достичь ВВП сравнимого с китайским или отправить станцию на Луну, как индийцы – это тоже как-то не по-украински. Вот за большие деньги отпилить герб несуществующей страны у самого главного памятника в своей столице это да, это уровень. Лучше всякого теста на айкью свидетельствующий об интеллекте людей, принимающих в этой стране решения.

Или вот загеноцидить собственную страну, став чемпионом мира по убыли населения одновременно и естественным, и неестественным путем – это Украина тоже может. На Западе принято вежливо улыбаться, глядя на это – мол, сопереживаем героическим борцам за нашу и вашу свободу, но зуб даю – ни один уважающий себя западный лидер сотворить такое со своей страной не позволил бы.

Причина, по которой такое возможно именно на Украине и именно в данный исторический момент, тоже является секретом Полишинеля. То, что у других называется Родиной, для правящих Украиной временщиков всего лишь площадка для экспериментов без риска понести за них ответственность. При этом, многие украинцы, глядя на происходящее испытывают то, что принято называть «испанским стыдом». Это когда глупости и подлости творишь не ты, а стыдно при этом именно тебе.

Именно этот «испанский стыд» испытывают в настоящий момент «другие украинцы» по всему миру, куда их разбросала политика Зеленского. Потому что получается, что вот эту вот дичь творят и транслируют на весь мир от их имени. А артикулирует их настроения выдавленный из страны оппозиционер Виктор Медведчук – лидер движения, которое так и называется – «Другая Украина». Послушайте, что он говорит о виновниках бедствий своей страны:

«Приход к власти Зеленского окончательно расчистил дорогу тем, кто профессионально занимался продажей национальных интересов страны. Именно они сегодня уничтожили украинскую государственность, поставив страну под внешнее управление. Именно они, уничтожили экономику страны, разрушив естественные экономические связи с Россией и ничего, по сути, не предложив взамен. Именно они создали условия для продажи земли иностранным компаниям и окончательно посадили страну на кредитную иглу. Именно они сегодня наживаются на войне, на гибели и страданиях простых людей, и законодательно запретили даже думать о мире».

Впрочем, думать о национальных интересах в стране под внешним управлением – непозволительная роскошь. Тут не думать надо, а долги отдавать. А кто платит, тот, как известно, заказывает и музыку и нарративы.