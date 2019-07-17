Исполнительная служба арестовала счета партии Петра Порошенко

17.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Исполнительная служба арестовала счета партии экс-президента Петра Порошенко “Европейская Солидарность” в рамках выигранного украинским юристом Андреем Портновым иска о защите чести и деловой репутации, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил сам Портнов в своем телеграм-канале.

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По его словам, сумма иска “небольшая, всего 3,5 тыс гривен, но дело принципа”.

Андрей Портнов пообещал, что его следущий шаг будет более унизительным для Петра Порошенко – “принудительное перечисление средств партии Порошенко на мой личный счёт”.

“С паршивой овцы хоть шерсти клок”, – резюмировал юрист.

Как говорится в постановлении судебного исполнителя о принудительном взыскании средств, “Европейская солидарность” решение суда игнорирует и долг не выплачивает. Поэтому главный государственный исполнитель Подольского райотдела государственной исполнительной службы принял решение о принудительном взыскании средств со счетов партии.